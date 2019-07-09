​Десять



детских медицинских учреждений получат 39 единиц нового оборудования: магнитно-резонансный



томограф, портативный диагностический универсальный ультразвуковой аппарат, дефибрилляторы,



аппараты для измерения внутриглазного давления, бинокулярные офтальмоскопы для обратной



офтальмоскопии с налобной фиксацией, электрокардиографы и другое.



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Улучшение материально-технической базы детских медицинских учреждений



осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», – подчеркнул директор



департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев. – Правительством



Ярославской области утверждена региональная целевая программа «Развитие детского



здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания



медицинской помощи детям в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы.



Финансируется она из средств бюджетов разного уровня, в том числе в форме



субсидий из федерального бюджета. На закупку оборудования выделены денежные



средства в размере 105886200 рублей.



консультативно-диагностическом центре областной детской клинической больницы установят



новый магнитно-резонансный томограф. Также региональной целевой программой развития



детского здравоохранения предусмотрен капитальный ремонт помещения, где будет находиться



томограф.



Проведение



конкурсных процедур по закупке оборудования запланировано на июль – сентябрь 2019



года.