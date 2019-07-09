|Десять
детских медицинских учреждений получат 39 единиц нового оборудования: магнитно-резонансный
томограф, портативный диагностический универсальный ультразвуковой аппарат, дефибрилляторы,
аппараты для измерения внутриглазного давления, бинокулярные офтальмоскопы для обратной
офтальмоскопии с налобной фиксацией, электрокардиографы и другое.
–
Улучшение материально-технической базы детских медицинских учреждений
осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», – подчеркнул директор
департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев. – Правительством
Ярославской области утверждена региональная целевая программа «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы.
Финансируется она из средств бюджетов разного уровня, в том числе в форме
субсидий из федерального бюджета. На закупку оборудования выделены денежные
средства в размере 105886200 рублей.
консультативно-диагностическом центре областной детской клинической больницы установят
новый магнитно-резонансный томограф. Также региональной целевой программой развития
детского здравоохранения предусмотрен капитальный ремонт помещения, где будет находиться
томограф.
Проведение
конкурсных процедур по закупке оборудования запланировано на июль – сентябрь 2019
года.
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