​Десять

детских медицинских учреждений получат 39 единиц нового оборудования: магнитно-резонансный

томограф, портативный диагностический универсальный ультразвуковой аппарат, дефибрилляторы,

аппараты для измерения внутриглазного давления, бинокулярные офтальмоскопы для обратной

офтальмоскопии с налобной фиксацией, электрокардиографы и другое.



Улучшение материально-технической базы детских медицинских учреждений

осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», – подчеркнул директор

департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев. – Правительством

Ярославской области утверждена региональная целевая программа «Развитие детского

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы.

Финансируется она из средств бюджетов разного уровня, в том числе в форме

субсидий из федерального бюджета. На закупку оборудования выделены денежные

средства в размере 105886200 рублей.

консультативно-диагностическом центре областной детской клинической больницы установят

новый магнитно-резонансный томограф. Также региональной целевой программой развития

детского здравоохранения предусмотрен капитальный ремонт помещения, где будет находиться

томограф.

Проведение

конкурсных процедур по закупке оборудования запланировано на июль – сентябрь 2019

года.

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