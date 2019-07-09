​В регионе наблюдается положительная динамика по трудоустройству безработных граждан: за 1-е полугодие 2019 года при содействии органов службы занятости нашли работу 9933 человека, в аналогичном периоде 2018 года ­– 9766 человек.



– По сравнению с прошлым годом снизился коэффициент напряженности, отражающий количество безработных граждан на одну вакансию, – сообщила директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина. – Это стало возможным благодаря росту количества вакансий, заявляемых в органы службы занятости населения: так, на 1 июля их число составило 14567, что на 8,6 процента выше показателя прошлого года.



Кроме того, за шесть месяцев 2019 года 670 безработных граждан направлены органами службы занятости на профессиональное обучение. По данным на 1 июля на регистрационном учете в органах службы занятости населения области состоят 8197 человек. Уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне прошлого года и составляет 1,2 процента по отношению к рабочей силе.