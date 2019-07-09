​9 июля в департаменте образования Ярославской области подвели итоги государственной итоговой аттестации в выпускных классах школ. В экзаменационной кампании 2019 года приняли участие 11875 девятиклассников и 6454 одиннадцатиклассника.



– Государственную итоговую аттестацию успешно сдали 99,1 процента одиннадцатиклассников и 97 процентов девятиклассников, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Кампания прошла максимально объективно, без технологических сбоев и утечки экзаменационных материалов. 78 работ участников ЕГЭ оценены в 100 баллов – в прошлом году их было 70. Также увеличилось число работ, которые набрали больше 81 балла. Их доля выросла с 13 до 21 процента.



Кроме того, в этом году появились стобалльники по физике, а число выпускников, сдавших этот предмет на большое количество баллов, увеличилось в два с половиной раза. Вдвое выросло число стобалльников по информатике. Ярославские участники ЕГЭ также успешно справились с математикой: на профильном уровне получить максимальный балл смогли 11 человек (в 2018-м – трое), на базовом 4 и 5 получили 88,6 процента. Не смогли преодолеть минимальный порог 0,9 процента выпускников.



Экзамен по русскому языку на сто баллов написали 36 выпускников, не справились с заданиями 0,1 процента участников.



В этом году впервые в стране сдавали китайский язык. В Ярославской области этот предмет выбрали только два человека, один из которых смог набрать 95 баллов.



Среди девятиклассников также выросло количество работ, выполненных на максимальный балл, – по русскому языку, химии и литературе.



Для сдачи ЕГЭ в регионе было организовано 58 пунктов проведения экзаменов и привлечено более 2500 сотрудников. Чтобы обеспечить объективность, на базе Ярославского центра оценки и контроля качества образования был создан региональный ситуационный центр, где общественные наблюдатели – студенты ЯГПУ имени К.Д. Ушинского – следили за процедурой в режиме онлайн на портале smotriege.ru. Всего в качестве общественных наблюдателей зарегистрированы более 400 человек.



По данным департамента образования Ярославской области, в этом году также уменьшилось количество зафиксированных нарушений: за наличие сотовых телефонов с экзаменов удалены четверо одиннадцатиклассников. В 2018-м таких нарушителей было семеро. У девятиклассников удалены 10 человек – за телефоны и шпаргалки.



Еще одной особенностью ЕГЭ 2019 года стало участие Ярославской области в апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет в аудитории пунктов проведения экзаменов. Она прошла успешно.