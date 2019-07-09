​9 июля в Правительстве области состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Миронова и генерального директора Почты России Николая Подгузова. Они обсудили взаимодействие в сфере предоставления почтовых услуг, развитие инфраструктурных объектов предприятия на территории региона, а также повышение зарплаты работникам службы.



– Почта России – одно из самых социально ориентированных предприятий в нашей стране, – сказал Дмитрий Миронов. – Большое количество отделений расположено в сельской местности, население уважает работников отделений и почтальонов и доверяет им. Но наблюдаются высокая текучесть и дефицит кадров. Одной из причин является низкая заработная плата работников отделений почтовой связи. В этой связи хотелось бы попросить рассмотреть возможность ее повышения.



Николай Подгузов рассказал, что Почта России начала программу по росту доходов работников основного производства.



– Улучшение условий труда сотрудников отделений почтовой связи - наша первоочередная задача, – сообщил Николай Подгузов. – В Ярославской области зарплата почтальонов, операторов, водителей, начальников и заместителей начальников отделений почтовой связи будет повышена с 1 ноября этого года. Средний рост составит 20%, в абсолютном выражении это от 3 до 5 тысяч рублей.



Глава Почты России поблагодарил Правительство региона за внимание, уделяемое вопросам развития почтовой связи. В частности, он отметил ремонт дороги к сортировочному центру и благоустройство территорий вокруг почтовых отделений. Со своей стороны Николай Подгузов пообещал продолжить обновление пунктов связи. В 2017 году в регионе было отремонтировано 9 отделений, в 2018-м – 26, до конца этого года запланировано провести работы в 41 отделении почтовой связи на общую сумму 24,1 миллиона рублей. Также гендиректор предприятия подтвердил планы по созданию в Ярославле обновленного логистического центра.



– Степень взаимодействия с региональной властью позволяет Почте России развиваться динамично и активно, – сказал Николай Подгузов. – На территории Ярославской области функционирует более 400 отделений почтовой связи. Сохранение и развитие сети – это наша приоритетная задача. И та социальная функция, которую несет Почта России, должна повышаться.



Сегодня Дмитрий Миронов и Николай Подгузов посетили два отделения почтовой связи: в деревне Кормилицино Ярославской области и во Фрунзенском районе Ярославля. Городское обслуживает 36 тысяч человек и оказывает услуги населению в новом формате. В зале работают четыре универсальных окна, недавно был сделан ремонт. В преддверии профессионального праздника работников почтовой связи, который будет отмечаться 14 июля, губернатор вручил благодарственное письмо коллективу отделения за значительные трудовые достижения и большой вклад в развитие службы.



Сельскому отделению в деревне Кормилицино еще только предстоит пройти реновацию. Его собираются отремонтировать уже в следующем году.



Справка



В состав УФПС Ярославской области – филиала ФГУП «Почта России» входит 11 обособленных структурных подразделений: Ярославский, Рыбинский, Даниловский, Ростовский, Угличский, Некоузский почтамты, Ярославский межрайонный почтамт, автобаза, Ярославский магистральный сортировочный центр и два участка курьерской доставки (города Ярославль и Рыбинск).



Услуги почтовой связи предоставляют 432 отделения, из них 104 городских отделения почтовой связи, 322 стационарных сельских, 1 пункт почтовой связи и 5 передвижных отделений. Протяженность маршрутов перевозки почтовых отправлений составляет более 22 тысяч километров, автопарк филиала включает 238 единиц производственных транспортных средств.



В филиале работают 3228 человек, из которых 1299 – почтальоны.



Ежедневно в отделения почтовой связи региона обращаются более 45 тысяч граждан, пересылается более 70 тысяч писем и 1,8 тысячи посылок, около 2 тысяч денежных переводов.



Ярославский филиал Почты России ежемесячно доставляет пенсионные и социальные выплаты свыше чем 142 тысячам граждан.



За 2018 год филиал обработал 25,9 миллиона штук письменной корреспонденции, 6,5 миллиона штук посылок, произвел выплату пенсий, пособий и единовременных социальных выплат в количестве 3 миллиона штук, принял коммунальных и прочих видов платежей 4,2 миллиона штук.