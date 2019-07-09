​14 июля на курорте «Ярославское взморье» Рыбинского района пройдет праздник, посвященный Дню рыбака. Он начнется в 8 часов со спортивных соревнований по рыбной ловле среди профессионалов.



В 10.00 откроются ярмарки рыбной продукции, изделий народных промыслов и товаров для рыбалки. В акватории Рыбинского водохранилища будут организованы катание на катерах и другие водные развлечения.



На гастрономическом конкурсе лучшие повара региона сварят уху и другие блюда, которые смогут продегустировать гости праздника. Для них же будут работать музей Рыбинского моря, этнопарк «Деревня Тыгыдым» и кузница «У Глебыча».



Накануне праздника, 13 июля, пройдет заседание рыбохозяйственного совета Ярославской области. Его участники подведут итоги мероприятий по охране водных биологических ресурсов в весенний нерестовый период 2019 года, обсудят перспективы развития рыболовства на водных объектах региона и определят задачи на текущий год.