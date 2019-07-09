​9 июля в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области состоялось чествование победителей первенства Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек до 18 лет. Состязания проходили с 28 по 30 июня в Париже. Пять спортсменов, которые представляли не только наш регион, но и всю страну, завоевали золотые медали – каждый в своей категории.



– Поздравляем наших спортсменов с победой на первенстве Европы! Они в очередной раз доказали, что Ярославская область по гиревому спорту является одной из сильнейших в нашей стране, – сказал директор департамента Сергей Панчишный. – В последнее время гиревики Рыбинска и Кукобоя демонстрируют стабильные успехи на российской арене. Пришла пора им показать себя и на мировом уровне.



Екатерина Верховцева выступала в возрастной категории до 16 лет и сделала 241 рывок 12-килограммовой гири. Никита Орлов в весовой категории свыше 73 килограммов в дисциплине «Толчок длинным циклом» совершил 138 подъемов. Виктория Гаврилова в том же упражнении выполнила 110 подъемов двух 12-килограммовых гирь.



Отлично проявили себя и спортсмены постарше (возрастная категория до 18 лет): у Ильи Зарилова в толчке длинным циклом – 100 подъемов (гиря 24 килограмма), у Виталия Арсентьева, который выступал в двоеборье, 132 подъема в толчке и 208 подъемов в рывке.