​Сегодня был проверен ход дорожных работ, выполняемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на территории Тутаевского муниципального района. В инспекционных мероприятиях приняли участие руководители департамента дорожного хозяйства области, депутаты Ярославской областной Думы, представители органов власти муниципального образования и общественные деятели.



– В целом качество работ на всех объектах хорошее, – сказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. – Сегодня у общественников возник ряд замечаний, недостатки не критичны, и подрядчик их обязательно устранит. В конце июля – начале августа предполагается сдача нескольких объектов.



В высокой степени готовности находится дорога к поселку Константиновскому. Протяженность отремонтированного участка составила почти два километра. Было восстановлено асфальтобетонное покрытие, подняты обочины. В настоящее время объект с опережением графика готовится к сдаче в эксплуатацию.



В завершение поездки комиссия осмотрела трассу Тутаев – Шопша, где ведется ремонт самого протяженного в этом году участка, его длина более 10 километров. Стоимость работ составит порядка 147 миллионов рублей. В настоящее время подрядная организация уже провела фрезерование проезжей части и занимается расчисткой обочин. До конца недели заказчиком будет согласован состав асфальтобетонной смеси в рамках новых требований к стандартам, и, как только позволят погодные условия, начнутся работы по укладке покрытия.