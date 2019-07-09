​Более восьми тысяч жителей и гостей региона посетили мероприятия, которые прошли в рамках празднования Некрасовских дней. В музее-заповеднике «Карабиха» состоялся 52-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии, а в историко-культурном комплексе «Вятское» – ежегодный фестиваль «Дни Некрасова».



– За годы своей истории Некрасовский праздник поэзии стал коммуникационной площадкой для отечественных поэтов, деятелей российской культуры, научной общественности, читательской аудитории, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Важно, что, имея научную, просветительскую и очень широкую творческую составляющую, ориентированную на самые разные категории посетителей, музейное пространство способствует взаимодействию всех участников события.



В этом году праздник поэзии в «Карабихе» приурочили к Году театра. Официальная церемония открытия состоялась на главной эстраде музея-заповедника Н.А. Некрасова. В концертной программе приняли участие народный артист РФ Юрий Чернов – почетный гость ХIV международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», оперная певица Мария Свежинская, хор «Возрождение», музыкальный коллектив «Overdrive Blues Band», исполнившие классические произведения.



В рамках торжеств прошел театральный фестиваль «Звучит некрасовское слово», в котором приняли участие профессиональные и любительские театральные коллективы области. Открыл фестиваль актер Волковского театра Иван Щукин, эстафету приняли студенты Ярославского государственного театрального института, участники образцового детского коллектива «Театр драмы и поэзии «Луч», народного самодеятельного коллектива «Театр-студия «Маска», театра жестовой песни «Поющие руки» школы-интерната №7 для глухих и слабослышащих детей.



На территории музея прошли мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, уличные представления для малышей и взрослых, театрализованные программы и экскурсии, интерактивные игровые программы и конкурсы.



По традиции в фестивальной форме выступили юные и маститые поэты, фольклорные коллективы, сотрудники литературных музеев России, представившие свои методики работы с детской аудиторией. Ценителей русской усадебной кухни пригласил гастрономический фестиваль «Пир на весь мир».



На поляне в Нижнем парке усадьбы звучало живое поэтическое слово – выступали участники Всероссийского Некрасовского семинара молодых литераторов и поэтического турнира из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Ялты и других городов страны.



В финале праздника развернулось красочное шоу с участием некрасовских персонажей: Мороза-воеводы, деда Мазая, бурлаков, коробейников и героев знаковых произведений – поэм «Русские женщины» и «Кому на Руси жить хорошо». Завершился праздник традиционным запуском в небо белых голубей.



В празднике приняли участие более 100 организаций, творческих коллективов, артистов, литераторов, волонтеров.



Программа мероприятий в историко-культурном комплексе «Вятское» началась с возложения цветов к памятнику поэту. Почетными гостями торжественного открытия праздника, состоявшегося на летней эстраде «Вятского», стали заслуженный артист России, шоумен и телеведущий Александр Олешко, актер театра и кино Вениамин Смехов, детская поэтесса Анастасия Орлова, заслуженная артистка РФ, исполнительница романсов Любовь Исаева.



– Некрасов – это подвиг. Подвиг жизни, который учит нас сопротивляться бедам. И нужно всегда помнить, что он был сострадателем, – сказал Вениамин Смехов. – Так любить народ, как Некрасов, это особое умение. Душа его принадлежала человеку от земли, и выражается это и в литературных произведениях, и в спектаклях, которые идут по всей стране.



В течение дня для гостей села народные гулянья проходили также в Музее русских забав и на «Ярманке мастеров» на торговой площади.



​Кроме того, в рамках праздника с 4 по 6 июля в регионе прошла научно-практическая конференция «Карабихские научные чтения», в работе которой приняли участие более 50 специалистов ведущих зарубежных и российских научно-исследовательских центров, вузов, музеев. Темой конференции стала «Эпоха Н.А. Некрасова и Н.А.Некрасов в эпохах: XIX – XX – XXI вв. «Вечное», «забытое», «устаревшее» и «современное» в наследии поэта и культуре его времени».