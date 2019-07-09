​Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с уполномоченным по правам человека в Ярославской области, а также с представителями ОНФ проверили территорию, прилегающую к полигону твердых коммунальных отходов (ТКО), в Угличском районе. Они проконтролировали состояние водных объектов, которые находятся в непосредственной близости от полигона.



В ходе обследования специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу были взяты пробы воды в Селивановском ручье, в реке Улейме – выше и ниже по течению от впадения ручья, а также в общедоступном колодце в деревне Селиваново. Материал будет исследован на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Ориентировочно результаты анализов будут готовы через две недели. По итогам последнего обследования территории полигона, 19 апреля, утечки фильтрата в реку Улейму обнаружено не было, поступления каких-либо стоков в Селивановский ручей и окружающую среду также не зафиксировано.



– По многочисленным обращениям было принято решение о проведении серии лабораторных исследований, позволяющих контролировать ситуацию и на полигоне, и на водных объектах, находящихся рядом с ним, с периодичностью не реже раза в месяц, – отметил первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. – Отмечу, что полигон в Угличском районе был построен в 2008 году, в эксплуатацию был принят в 2013-м. В конце 2017 года передан в рамках концессионного соглашения ООО «Хартия» на реконструкцию. На сегодняшний день проведена часть работ: установлены контрольно-пропускной пункт, автовесовая, дезинфекционный барьер. Завершено строительство подъездных путей и площадок для легкового и грузового транспорта, в том числе противопожарного проезда. Готовятся к установке очистные сооружения. Предполагается, что работы будут завершены к концу следующего года.



В настоящий момент на полигоне используют систему рециркуляции фильтрата, что позволяет возвращать жидкость на тело полигона. Таким образом, ускоряется процесс разложения отходов, а также предотвращается попадание сточных вод в окружающую среду. Установка нового очистного оборудования позволит приводить стоки в соответствие с нормативами.