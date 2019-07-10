​Вопросы

повышения привлекательности сельского труда и соответствия качества подготовки кадров

требованиям современного производства и работодателей обсудили в ходе заседания

Государственного совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство».



Общая численность работающих на сельхозпредприятиях по состоянию на начало года

в Ярославской области – 10,9 тысячи человек. При этом доля специалистов в возрасте

до 30 лет составляет всего 10 процентов, – рассказала и. о. директора регионального

департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – Одной из наиболее

эффективных мер поддержки молодых специалистов-аграриев, переехавших для работы

в сельскую местность, остается выплата пособий на хозяйственное обзаведение в размере

250 тысяч рублей для выпускников вузов и 150 тысяч рублей – ссузов.

настоящий момент 60 процентов от общего количества выпускников аграрных учебных

заведений высшего и среднего профессионального образования остаются работать в сельскохозяйственных

организациях Ярославской области.

целях привлечения молодых специалистов в село ФГБОУ ВО «Ярославская государственная

сельскохозяйственная академия» организует отдельный конкурс на бюджетные места для

целевого приема. Одно из обязательных условий – заключение гражданином трудового

договора (контракта) с работодателем не позднее чем через месяц со дня получения

соответствующего документа об образовании и квалификации.

Ключевым

инструментом выстраивания эффективной государственной политики в сфере кадрового

обеспечения отраслей АПК, по мнению участников заседания, станет реализация государственной

программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696.

Программа

была разработана Минсельхозом по поручению Президента РФ. Ее основным механизмом

должны стать конкурсы региональных проектов, которые будут софинансироваться государством.

Отбор будет проводиться ежегодно. Авторами проектов могут выступать коммерческие,

некоммерческие и общественные организации, муниципалитеты, инициативные группы сельских

жителей.

Заявки принимаются по следующим

направлениям: социальная инфраструктура и жилье, инженерно-транспортная инфраструктура,

культура и спорт, среда проживания, содействие занятости населения, государственные

услуги, физическая доступность продовольственных и бытовых товаров, финансовые услуги.

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