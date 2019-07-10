|Вопросы
повышения привлекательности сельского труда и соответствия качества подготовки кадров
требованиям современного производства и работодателей обсудили в ходе заседания
Государственного совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство».
–
Общая численность работающих на сельхозпредприятиях по состоянию на начало года
в Ярославской области – 10,9 тысячи человек. При этом доля специалистов в возрасте
до 30 лет составляет всего 10 процентов, – рассказала и. о. директора регионального
департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – Одной из наиболее
эффективных мер поддержки молодых специалистов-аграриев, переехавших для работы
в сельскую местность, остается выплата пособий на хозяйственное обзаведение в размере
250 тысяч рублей для выпускников вузов и 150 тысяч рублей – ссузов.
настоящий момент 60 процентов от общего количества выпускников аграрных учебных
заведений высшего и среднего профессионального образования остаются работать в сельскохозяйственных
организациях Ярославской области.
целях привлечения молодых специалистов в село ФГБОУ ВО «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия» организует отдельный конкурс на бюджетные места для
целевого приема. Одно из обязательных условий – заключение гражданином трудового
договора (контракта) с работодателем не позднее чем через месяц со дня получения
соответствующего документа об образовании и квалификации.
Ключевым
инструментом выстраивания эффективной государственной политики в сфере кадрового
обеспечения отраслей АПК, по мнению участников заседания, станет реализация государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696.
Программа
была разработана Минсельхозом по поручению Президента РФ. Ее основным механизмом
должны стать конкурсы региональных проектов, которые будут софинансироваться государством.
Отбор будет проводиться ежегодно. Авторами проектов могут выступать коммерческие,
некоммерческие и общественные организации, муниципалитеты, инициативные группы сельских
жителей.
Заявки принимаются по следующим
направлениям: социальная инфраструктура и жилье, инженерно-транспортная инфраструктура,
культура и спорт, среда проживания, содействие занятости населения, государственные
услуги, физическая доступность продовольственных и бытовых товаров, финансовые услуги.
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