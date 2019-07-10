​Вопросы



повышения привлекательности сельского труда и соответствия качества подготовки кадров



требованиям современного производства и работодателей обсудили в ходе заседания



Государственного совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство».



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Общая численность работающих на сельхозпредприятиях по состоянию на начало года



в Ярославской области – 10,9 тысячи человек. При этом доля специалистов в возрасте



до 30 лет составляет всего 10 процентов, – рассказала и. о. директора регионального



департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – Одной из наиболее



эффективных мер поддержки молодых специалистов-аграриев, переехавших для работы



в сельскую местность, остается выплата пособий на хозяйственное обзаведение в размере



250 тысяч рублей для выпускников вузов и 150 тысяч рублей – ссузов.



настоящий момент 60 процентов от общего количества выпускников аграрных учебных



заведений высшего и среднего профессионального образования остаются работать в сельскохозяйственных



организациях Ярославской области.



целях привлечения молодых специалистов в село ФГБОУ ВО «Ярославская государственная



сельскохозяйственная академия» организует отдельный конкурс на бюджетные места для



целевого приема. Одно из обязательных условий – заключение гражданином трудового



договора (контракта) с работодателем не позднее чем через месяц со дня получения



соответствующего документа об образовании и квалификации.



Ключевым



инструментом выстраивания эффективной государственной политики в сфере кадрового



обеспечения отраслей АПК, по мнению участников заседания, станет реализация государственной



программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением



Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696.



Программа



была разработана Минсельхозом по поручению Президента РФ. Ее основным механизмом



должны стать конкурсы региональных проектов, которые будут софинансироваться государством.



Отбор будет проводиться ежегодно. Авторами проектов могут выступать коммерческие,



некоммерческие и общественные организации, муниципалитеты, инициативные группы сельских



жителей.



Заявки принимаются по следующим



направлениям: социальная инфраструктура и жилье, инженерно-транспортная инфраструктура,



культура и спорт, среда проживания, содействие занятости населения, государственные



услуги, физическая доступность продовольственных и бытовых товаров, финансовые услуги.