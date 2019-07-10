​С 11 по 14 июля на аэродроме Левцово в десятый раз пройдет музыкальный фестиваль «Доброфест». В его рамках выступят 90 музыкальных коллективов из 40 регионов России и зарубежья. Музыканты будут работать на трех концертных площадках под открытым небом. Для зрителей организованы зоны с необходимой инфраструктурой для палаточного лагеря, разбиты спортивно-развлекательные площадки для игры в волейбол, баскетбол и футбол.



– Фестиваль «Доброфест» является одним из крупнейших музыкальных мероприятий, проводимых в Ярославской области, – сказала директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Ежегодно в нем принимают участие порядка 18 тысяч гостей.



В этом году на фестивале выступит один из самых экспрессивных вокалистов современной рок-сцены Джейсон Аалон Александр Батлер, представители французской сцены «Black Bomb A», а также популярные молодежные группы «Slaves», «Lumen», «Fever 333», «НАИВ», «Тараканы! (Улица Свободных)», «Louna», «Пилот», ярославская группа «Мамульки Бенд» и многие другие.



В последний месяц лета в Ярославской области состоятся еще два крупных музыкальных события. Со 2 по 4 августа в Ростовском кремле пройдет «Ростовское действо». В программе фестиваля – хоровые концерты, в частности, сербского византийского хора «Моисей Петрович» и хора подворья Оптиной пустыни из Санкт-Петербурга.



А с 9 по 11 августа в Переславле-Залесском, вблизи поселка Ивановское, на экоферме «Джао Да!Ча» состоится музыкальный фестиваль «Летчик. Дача. Лето-2019». На нем выступят несколько десятков музыкальных коллективов рок-направления, состоятся эксклюзивные кинопоказы. Специальным гостем мероприятия станет певица Пелагея.