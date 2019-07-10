​В рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» в поселке Козьмодемьянск Ярославского района завершено благоустройство двух дворовых территорий. По направлению «Формирование комфортной городской среды» здесь отремонтированы проезды у многоквартирных домов на улицах ЯСХТ и 2-й Привокзальной. На это было выделено 2 миллиона рублей. Выполненные работы проинспектировала комиссия с участием представителей департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, проектного офиса «Решаем вместе!», органов местного самоуправления.



– В настоящее время идет приемка этих объектов, – рассказал сотрудник департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Олег Одинцов. – Также в текущем году на территории Ярославского района планируется благоустроить 10 дворов и 7 общественных территорий.



Всего в 2019 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, ремонт образовательных учреждений, развитие спортивной инфраструктуры Ярославскому району будет выделено порядка 48 миллионов рублей.



В селе Туношна на следующей неделе подрядные организации приступят к подготовительному этапу работ по созданию мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На это предусмотрено более 4 миллионов рублей.



– Рядом с парком Солнечным, который был обустроен за счет средств губернаторского проекта в 2017 и 2018 годах, появится мемориал «Аллея Героев», – рассказал руководитель проектного офиса Евгений Чуркин. – Существующий памятник будет полностью реконструирован: установят 23 новые стелы, освещение, проведут работы по озеленению территории, площадку выложат тротуарной плиткой. Все подрядные организации для реализации этого проекта определены. Объект должен быть сдан до 1 октября.



В деревне Пестрецово Заволжского поселения планируется осуществить реконструкцию хоккейного корта, а в селе Сарафоново Ивняковского поселения – отремонтировать площадь у Дома культуры. Кроме того, в рамках поддержки местных инициатив пройдут ремонтные работы в образовательных учреждениях, будет выполнено благоустройство территории около памятника в городском поселении Лесная Поляна, обустроены хоккейные корты в поселке Заволжье и в деревне Мокеевское, а также отремонтирована кровля сарафоновского Дома культуры.