​10 июля состоялось заседание Правительства области,



в ходе которого был рассмотрен вопрос о результатах работы департамента имущественных



и земельных отношений в сфере недропользования. Губернатор области Дмитрий Миронов



подчеркнул важность контроля за пользованием недрами со стороны органов



исполнительной власти.



– После передачи



полномочий в этой сфере департаменту был проведен анализ состояния отрасли в целом.



Он показал большие нарушения недропользователями норм федерального и регионального



законодательства. Так, например, добыча полезных ископаемых производится на землях



сельскохозяйственного назначения, не соблюдается установленный объем добычи, представляются



недостоверные данные о ее количестве, – сказал Дмитрий Миронов. – Нами создана межведомственная



комиссия по предупреждению административных правонарушений и преступлений в сфере



недропользования. В результате усиления контроля в этой сфере в прошлом году удалось добиться роста поступлений налога на добычу полезных



ископаемых в 2 раза по сравнению с 2017 годом.



Дмитрий Миронов



подчеркнул,



что взаимодействие всех структур и ведомств, задействованных в процессе контроля



за использованием недр, позволит повысить эффективность работы по предупреждению,



выявлению и пресечению правонарушений в этой сфере. Необходимо увеличивать доходность



отрасли, в результате чего будет расти положительная динамика налоговых поступлений



на добычу полезных ископаемых в бюджеты муниципальных образований.



Кроме того, глава



региона поставил задачу главам Ростовского, Ярославского, Некоузского районов и



Переславля-Залесского активно взаимодействовать с федеральными и региональными структурами



в сфере недропользования, а также с правоохранительными органами, так как подведомственные



им территории наиболее богаты полезными ископаемыми – песком и торфом.



Как сообщил в своем докладе директор департамента



Максим Фролов, по состоянию на 1 июня на территории области выдано 154 лицензии



на пользование общераспространенными полезными ископаемыми, в том числе 40 – на



геологическое изучение, 114 – на разведку и добычу.



– В результате контрольных мероприятий установлено,



что только 20 процентов недропользователей соблюдают установленный уровень добычи,



половина показывает нулевую добычу, хотя фактически работы ведутся, – подчеркнул



Максим Фролов. – В результате контроля за выполнением условий пользования недрами



выявлено 160 нарушений, направлено 57 уведомлений об устранении нарушений, приостановлено



28 лицензий, досрочно прекращено 10 лицензий. Отношения



в области недропользования должны быть выстроены в рамках партнерства, когда бюджет



получает налоги, предприниматель – прибыль. Но если поступлений в бюджет нет, а



присутствуют только разбитые дороги и жалобы жителей, то подобное использование



недр недопустимо.



Чтобы пресекать



незаконную деятельность, практикуются рейдовые осмотры территорий для оперативного выявления



фактов нарушений и обеспечения контроля за ресурсами, проводятся комплексные выездные проверки с применением современных методов



определения границ ведения работ и объема добытых полезных ископаемых. При этом



используются беспилотные летающие средства в автоматическом режиме по заранее спроектированному



маршруту. По предварительным данным, ущерб от незаконной геодобычи, рассчитанный



на основании показателей беспилотного летающего аппарата, составил почти 100 миллионов



рублей.



Для представителей



муниципальных районов, осуществляющих охрану недр при добыче общераспространенных



полезных ископаемых, проводятся специальные обучающие семинары по повышению правовой



грамотности, разработана типовая форма актов осмотра территории.



Также департамент имущественных



и земельных отношений Ярославской области проводит работу по актуализации условий



пользования недрами в соответствии с законодательством. На Геопортале создана карта



участков недр, предоставленных в пользование, разработан удобный алгоритм работы



с семантическими данными. Система позволяет получить полную информацию об объектах



недропользования, предоставленных в пользование.