​17



августа в Ярославле на Стрелке пройдет ставший уже традиционным городской пикник



«Пир на Волге». В этом году главной темой городского пикника станет семья и ее традиции.



Впервые в рамках мероприятия пройдет конкурс кулинарных историй «Рецепт семейного



счастья». Все желающие смогут рассказать о своей семье, ее ценностях, кулинарных



традициях, поделиться любимым семейным рецептом и историей, связанной с его появлением



в семье. Шеф пикника Григорий Мосин приготовил для гостей праздника огромный сюрприз.



–



В прошлом году ярославский городской пикник собрал более 55 тысяч участников, –



говорит директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова, – По мнению



экспертов крупнейшего аналитического агентства страны «ТурСтат», «Пир на Волге»



занимает первое место в России среди гастрономических фестивалей.



Среди



основных событий этого дня – вновь «Свадебный пир», в рамках которого пройдет регистрация



брака нескольких пар.



этот же день на Стрелке пройдет фестиваль уличного кино. Участники смогут снять



свой собственный анимационный фильм, а также спокойно отдать своих детей в пикниковый



детский сад или в руки зубной феи, послушать интересные истории в необычном лектории.



Кроме



того, в этом году в рамках городского пикника впервые пройдет деловая программа



– форум «Мое дело», организованный инвестиционным блоком Правительства Ярославской



области для популяризации идей предпринимательства. Программа форума будет включать



в себя выступления докладчиков, розыгрыши призов, деловые игры, консультации по



поддержке бизнеса. Принять участие в форуме смогут все посетители пира.



этом году вновь городским пикником можно будет полюбоваться с Волги, гостей будут



ждать кулинарные круизы на теплоходе и путешествия на сверхскоростной яхте с виртуальной



экскурсией по Ярославлю.



Более



подробная информация: пирнаволге.рф.