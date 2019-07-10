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августа в Ярославле на Стрелке пройдет ставший уже традиционным городской пикник

«Пир на Волге». В этом году главной темой городского пикника станет семья и ее традиции.

Впервые в рамках мероприятия пройдет конкурс кулинарных историй «Рецепт семейного

счастья». Все желающие смогут рассказать о своей семье, ее ценностях, кулинарных

традициях, поделиться любимым семейным рецептом и историей, связанной с его появлением

в семье. Шеф пикника Григорий Мосин приготовил для гостей праздника огромный сюрприз.



В прошлом году ярославский городской пикник собрал более 55 тысяч участников, –

говорит директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова, – По мнению

экспертов крупнейшего аналитического агентства страны «ТурСтат», «Пир на Волге»

занимает первое место в России среди гастрономических фестивалей.

Среди

основных событий этого дня – вновь «Свадебный пир», в рамках которого пройдет регистрация

брака нескольких пар.

этот же день на Стрелке пройдет фестиваль уличного кино. Участники смогут снять

свой собственный анимационный фильм, а также спокойно отдать своих детей в пикниковый

детский сад или в руки зубной феи, послушать интересные истории в необычном лектории.

Кроме

того, в этом году в рамках городского пикника впервые пройдет деловая программа

– форум «Мое дело», организованный инвестиционным блоком Правительства Ярославской

области для популяризации идей предпринимательства. Программа форума будет включать

в себя выступления докладчиков, розыгрыши призов, деловые игры, консультации по

поддержке бизнеса. Принять участие в форуме смогут все посетители пира.

этом году вновь городским пикником можно будет полюбоваться с Волги, гостей будут

ждать кулинарные круизы на теплоходе и путешествия на сверхскоростной яхте с виртуальной

экскурсией по Ярославлю.

Более

подробная информация: пирнаволге.рф.

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