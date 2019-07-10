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августа в Ярославле на Стрелке пройдет ставший уже традиционным городской пикник
«Пир на Волге». В этом году главной темой городского пикника станет семья и ее традиции.
Впервые в рамках мероприятия пройдет конкурс кулинарных историй «Рецепт семейного
счастья». Все желающие смогут рассказать о своей семье, ее ценностях, кулинарных
традициях, поделиться любимым семейным рецептом и историей, связанной с его появлением
в семье. Шеф пикника Григорий Мосин приготовил для гостей праздника огромный сюрприз.
–
В прошлом году ярославский городской пикник собрал более 55 тысяч участников, –
говорит директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова, – По мнению
экспертов крупнейшего аналитического агентства страны «ТурСтат», «Пир на Волге»
занимает первое место в России среди гастрономических фестивалей.
Среди
основных событий этого дня – вновь «Свадебный пир», в рамках которого пройдет регистрация
брака нескольких пар.
этот же день на Стрелке пройдет фестиваль уличного кино. Участники смогут снять
свой собственный анимационный фильм, а также спокойно отдать своих детей в пикниковый
детский сад или в руки зубной феи, послушать интересные истории в необычном лектории.
Кроме
того, в этом году в рамках городского пикника впервые пройдет деловая программа
– форум «Мое дело», организованный инвестиционным блоком Правительства Ярославской
области для популяризации идей предпринимательства. Программа форума будет включать
в себя выступления докладчиков, розыгрыши призов, деловые игры, консультации по
поддержке бизнеса. Принять участие в форуме смогут все посетители пира.
этом году вновь городским пикником можно будет полюбоваться с Волги, гостей будут
ждать кулинарные круизы на теплоходе и путешествия на сверхскоростной яхте с виртуальной
экскурсией по Ярославлю.
Более
подробная информация: пирнаволге.рф.
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14:16
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