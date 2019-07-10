​В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включен новый памятник местного значения. Это дома доходные Корнева и Гутина (Дом крестьянина) в Переславле-Залесском. Здание было образовано путем объединения отдельных строений.



– Данный памятник – подлинное свидетельство развития архитектуры и градостроительства провинциального города Владимирской губернии, в которую на тот момент входил Переславль, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. – Он является образцом упрощенного стилевого решения фасада, выполненного в духе классицизма, что характерно для рядовой городской застройки начала ХХ века.



Конструктивные особенности двух разных строений сохраняются в структуре объекта и в настоящее время. Более ранней постройкой является западная часть здания – первоначально это двухэтажный каменный дом, возведенный в 1913 году. Он был частью домовладений крестьянина Дмитрия Корнева, содержавшего постоялый двор. В 1914 году вплотную к этому дому и частично с опорой на его несущие конструкции переславским мещанином Аароном Гутиным было возведено двухэтажное строение.



После муниципализации, в 1920-е годы, два дома были объединены в Дом крестьянина. Но окончательно соединились они только в 1950-е годы, когда на строениях была сделана общая крыша.