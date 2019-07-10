​В Переславле-Залесском начались ремонтные работы в будущем центре цифрового образования «IT-куб». Он создается в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», который является частью нацпроекта «Образование».



– Мы продолжаем формировать на территории региона систему инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Новый центр предоставит им возможность попробовать себя в разработках и проектах технической направленности, даст доступное цифровое образование. Мы видим интерес ребят к этой сфере. Кроме того, у компаний, занимающихся информационными технологиями, растет спрос на подготовленных специалистов. Поэтому появление IT-куба решает сразу несколько задач.



Будущий центр цифрового образования будет открыт на базе колледжа имени А. Невского, в корпусе, который располагается в центре жилого микрорайона и в шаговой доступности от нескольких школ Переславля, что позволит заниматься в нем детям разных возрастов. На территории центра общей площадью более 600 квадратных метров будут размещены функциональные зоны, включающие «кубы» – лаборатории и образовательные пространства, а также центр обработки данных, серверная, лекторий и шахматная гостиная. Разработан проект переустройства и перепланировки нежилых помещений, прошли экспертную проверку сметы.



– В помещении «IT-куба» планируется заменить оконные блоки, двери, напольное покрытие, системы освещения, – рассказала директор колледжа имени А. Невского Елена Белова. – Колледж будет следить за соблюдением сроков ремонта.



Образовательный процесс в новом центре выстроят на проектной основе – на научных исследованиях или инженерно-технических разработках. Посещать занятия смогут 400 – 500 детей в год. Ребята будут изучать программирование на платформах «Python» и «Java», системное администрирование, работу с большими данными.



Кроме того, на базе центра будут проходить воркшопы, мастер-классы и другие массовые события. К участию в них планируется привлечь в 2019 году не менее 1500 школьников со всего региона. 100 процентов педагогов центра цифрового образования «IT-куб» будут ежегодно проходить обучение по дополнительным профессиональным программам. Также будет организовано взаимодействие с предприятиями IT-сферы, работающими на территории региона.