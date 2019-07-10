10 июля в Правительстве области состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Миронова с торговыми представителями России за рубежом. Обсуждались вопросы сотрудничества в сферах индустриального производства, инвестиционных отношений, медицины, науки и образования, культуры и туризма.



– Наш регион заинтересован в развитии многовекторных отношений с зарубежными партнерами. Это касается как продвижения продукции на зарубежные рынки, так и привлечения иностранных партнеров для реализации инвестиционных проектов, – сообщил на встрече Дмитрий Миронов. – В 2018 году объем экспорта Ярославской области вырос почти на 46 процентов и составил 1,2 миллиарда долларов. Это один из самых высоких темпов роста в России. За последние пару лет в два раза увеличилось и количество экспортеров. В их числе не только крупные предприятия, но и компании среднего и малого бизнеса.



Наш регион посетили торгпреды России в Словакии, Японии, Таиланде, Испании, Финляндии и Алжире. В ходе визита в Ярославскую область они побывали на промышленных предприятиях, встретились с представителями ярославского бизнес-сообщества. В частности, делегация смогла оценить производственные мощности ПАО «Ярославский радиозавод», ГК «Паритет» и «Компании Дизель».



– Нас заинтересовали возможности судостроительных предприятий региона, – сообщила торговый представитель Российской Федерации в Королевстве Испания Галина Курочкина. – Есть несколько конкретных предложений по инвестициям в производство палубного оборудования, мебели для оборудования кают и судов. Мы уже наметили следующие шаги. Важно, что Правительство области уделяет внимание точечной работе с инвесторами и оказывает им всестороннюю поддержку.



У Ярославской области накоплен достаточный опыт в организации взаимодействия с российскими торгпредствами. В 2017 и 2018 годах была организована бизнес-миссия предприятий региона в Словакию и Чешскую Республику. В июле 2017 года было подписано соглашение о принципах взаимодействия между торговым представительством Российской Федерации в Королевстве Испания и Центром экспорта Ярославской области. В настоящее время прорабатывается план мероприятий для презентации инвестиционного потенциала региона в Японии.



– Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Токио договорились провести Год межрегиональных обменов России и Японии. Это дает хорошую возможность для развития сотрудничества, – сообщил торговый представитель Российской Федерации в Японии Сергей Егоров. – Сегодня мы познакомились с промышленным и экспортным потенциалом Ярославской области и готовы начать конструктивную и предметную работу с вашей целеустремленной командой.



Визит делегации состоялся в рамках Недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах, организованной Минпромторгом России.​