​10 июля состоялась рабочая встреча губернатора области Дмитрия Миронова с мэром Ярославля Владимиром Волковым, на которой были рассмотрены наиболее актуальные вопросы для Ярославля, а также степень исполнения губернаторских поручений. Но, прежде чем обсудить запланированные вопросы в кабинете, они отправились посмотреть ряд объектов, по внешнему состоянию которых у главы региона были вопросы к мэру.



Старый дом №2 по улице 1-й Приволжской расселен, но его пока не снесли. В доме №4 по той же улице решается вопрос с оставшимся собственником. Все остальные жильцы получили квартиры. Здания заброшены, в них никто не проживает. Они портят не только внешний облик города, но и небезопасны. Мэр города заверил, что осенью вопрос будет решен, здания снесут. Уже есть планы по благоустройству данной территории.



– В этом году на территории города сносятся 42 подобных дома. Бюджетные деньги не тратятся. Снос будет производиться за счет средств застройщика. Инвестор для этих домов уже есть, – отметил Владимир Волков.



В доме на улице Большой Федоровской был пожар. До сих пор здание не приведено в порядок. По информации мэрии города, дом расселен. Планируются ремонт фасада и установка окон. Далее здание будет сдаваться в аренду.



– Вопрос ненадлежащего содержания фасадов зданий неоднократно обсуждался. Статус столицы Золотого кольца накладывает особую ответственность, областной центр должен выглядеть достойно, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



По результатам осмотра глава региона дал поручение мэру привести в порядок архитектурные объекты и держать вопрос благоустройства города под личным контролем.



Правительство области активно помогает городу, в том числе в рамках приоритетного губернаторского проекта «Решаем вместе!». В этом году определено 20 дворовых территорий для комплексного ремонта. Планируется благоустройство двух парков – Юбилейного и 30-летия Победы.



– Ярославль – очень богатый город с точки зрения архитектурной и культурно-исторической ценности. Ваша задача – сохранить это наследие для потомков и создать достойные условия для жизни горожан, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Правительство области готово оказывать мэрии Ярославля всяческое содействие в решении актуальных вопросов для города. Я также хотел узнать об исполнении поручений, обозначенных на встрече в марте.



В первую очередь губернатора интересовал вопрос восстановления улично-дорожной сети в Ярославле. Глава региона отметил, что для жителей этот вопрос является наиболее актуальным, так как на сегодняшний день большая часть дорожной сети не соответствует нормативным требованиям. Объем финансирования дорожных работ в городе составит более миллиарда рублей – это средства федерального, областного и городского бюджетов.



Как сообщил Владимир Волков, работа по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется в ежедневном режиме.



– В Ярославле в рамках национального проекта начались ремонтные работы на девяти дорогах общей протяженностью 15 км. Кроме того, стартовал капитальный ремонт Тутаевского шоссе на участке протяжённостью 3,7 километра от улицы Елены Колесовой до улицы Большая Норская, здесь завершить работы планируется в следующем году. С целью контроля за соблюдением сроков и качеством работ проводятся регулярные рейды совместно с представителями общественных организаций, – отметил Владимир Волков.



На встрече также обсудили вопросы городского транспорта.



– В этом году обновлен парк общественного транспорта, уже закуплено 9 новых троллейбусов, ожидается поставка еще десяти, а также 10 низкопольных автобусов, 2 автобусов МАЗ, – рассказал мэр Ярославля. – Впервые прошло повышение заработной платы на 20 процентов водителям автобусов и троллейбусов предприятий общественного транспорта.



Глава региона обозначил задачу сохранить муниципальные предприятия, коллективы и двигаться к обновлению подвижного состава.



Одним из основных вопросов рабочей встречи губернатора с главой Ярославля стала тема, вызвавшая волнение общественности, – строительство кинотеатра на улице Кирова. В данный момент строительные работы на объекте приостановлены. По поручению губернатора в настоящее время идет дополнительная проверка проектной документации с учетом изменений в строительные регламенты в отношении объектов культурного наследия, находящихся в зоне ЮНЕСКО. Как подчеркнул Дмитрий Миронов, решение о возможном строительстве будет приниматься взвешенно, с учетом требований закона и совместно с общественностью.