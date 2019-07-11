​Сегодня в регионе первая группа пожилых жителей была доставлена в Некрасовскую районную больницу для проведения медицинского осмотра. Всего в Ярославской области такую возможность получили более 44 тысяч сельских жителей старше 65 лет. В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение», являющегося частью нацпроекта «Демография», для сельских учреждений соцобслуживания населения было приобретено 16 автобусов. С их помощью будет осуществляться бесплатная транспортировка жителей из небольших населенных пунктов в больницы для диспансеризации. В пути их будут сопровождать социальные работники.



– На первом этапе пожилых людей осмотрит терапевт, будет произведен забор крови на биохимический и гематологический анализы, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – При выявлении рисков развития хронических заболеваний или ухудшения состояния пациентов лечение будет продолжено, а спектр медицинского вмешательства – расширен. Главная задача – выявить критические состояния у тех пожилых и зачастую маломобильных людей, которые в силу удаленного проживания или по другим причинам остаются без достаточного внимания медицинских работников. В рамках проекта будет налажено взаимодействие между специалистами соцсферы и медиками. Единая система медико-социальной помощи – вот основная цель нашей работы на сегодняшнем этапе.



В первую группу пожилых людей, доставленных в больницу, попали 10 жителей двух населенных пунктов Некрасовского района – села Черная Заводь и деревни Новодашки. Всего в муниципальном образовании право на бесплатные поездки в больницы на диспансеризацию получат около 2 тысяч человек. Для того чтобы все они без очереди и в удобное время могли пройти обследование, сформирован график выездов, утвержденный главным врачом районной больницы.



В Некрасовском районе раз в неделю автомобиль с социальным работником будет приезжать в определенные планом населенные пункты и доставлять пожилых людей в больницу, а по окончании медицинского осмотра – увозить домой. Такая же работа будет осуществляться и в остальных районах региона.