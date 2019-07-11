​С начала пожароопасного периода в регионе было ликвидировано 10 лесных возгораний на площади более 12 гектаров, пресечено 19 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, привлечены к административной ответственности 13 нарушителей. Наложено штрафов на общую сумму 975 тысяч рублей. Ежедневно в каждом районе области лесные инспекторы проводят патрулирования с целью выявления и предупреждения нарушений.



– На сегодняшний день в связи с установившейся дождливой погодой класс пожарной опасности снижен с четвертого и пятого до первого. Запрет на посещение лесов снят, – рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Однако соблюдение правил пожарной безопасности в лесах по-прежнему необходимо. Продолжается мониторинг пожарной обстановки. Проводится механическая обработка почвы, которая предотвращает распространение огня в лесах и переход его с прилегающих территорий. В этом году в регионе будет создано 840 километров противопожарных минерализованных полос, а также обновлено 1680 километров полос. Проведено обустройство мест отдыха для граждан, установлены противопожарные аншлаги, а также ведется активная профилактическая работа с населением.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах предполагает административный штраф: для граждан – от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Также статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за умышленный поджог и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей.



В случае обнаружения возгорания в лесу или на прилегающей территории необходимо сообщить об этом на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112, а также через мобильное приложение «Берегите лес».