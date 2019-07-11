|В селе Толбухино Ярославского района губернатор области Дмитрий Миронов проинспектировал ход работ по благоустройству парка в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!». Здесь проведены работы на общую сумму полтора миллиона рублей. Кроме реконструкции площадки, демонтажа старой и установки новой эстрадной сцены выполнены ремонт и покраска ограждения, спил аварийных деревьев, частично выровнен рельеф территории парка.
По главному объекту парка – памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возникли предложения у местных жителей. Инициативная группа обратилась к главе региона с просьбой о реконструкции памятника к 75-летию Великой Победы. Губернатор области подчеркнул, что в первую очередь при реализации программы «Решаем вместе!» должно учитываться мнение местных жителей.
– Это очень важная и необходимая работа – сохранять память о подвиге наших прославленных земляков. Я предлагаю жителям принять решение по проекту и обсудить его с районной властью, а Правительство области вас поддержит. Необходимо подготовить техническую документацию, обосновывающую стоимость реализации: смету, техническое задание, коммерческие предложения, – сказал Дмитрий Миронов.
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