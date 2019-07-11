В этом году День Углича снова отметят большим фестивалем «Углече поле» – именно под таким названием упоминался город в летописях.



– Уже третий год подряд Углич, поддерживая бренд Ярославской области, проводит «перезагрузку» традиционного городского праздника, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – И в результате стандартное общегородское мероприятие выросло в туристический фестиваль, который интересен не только местным жителям, но и гостям региона.



20 июля в городе будут работать 11 интерактивных площадок. Изюминкой праздника станет гастрономический фестиваль «Кухня на углях», в рамках которого пройдут соревнования по приготовлению стейков из местных продуктов. В них могут принять участие как профессиональные повара, так и любители.



Кроме того, в этот день в Угличе откроет свою работу «Чайный двор» со всеми необходимыми атрибутами: расписными пряниками, бабушкиным вареньем, а также выставкой чашек и сервизов. В деревянном городке у Казанской церкви кукольный театр «Петрушка» представит спектакль для самых маленьких участников. В городском парке пройдут шахматные турниры, фестиваль уличного кино, танцевальная ретропрограмма с участием духового оркестра и стендап-шоу «Музыкальный квартирник». На Ростовской улице развернется мастеровой двор. Там можно будет посмотреть и купить изделия народно-художественных промыслов угличских мастеров.



В течение всего дня туристско-информационный центр города будет организовывать тематические экскурсионные прогулки по городу.



Вечером главная площадь Углича станет танцевальной площадкой, где пройдет концерт музыкальной группы «Инфинити».



Завершится этот день в Угличе праздничным фейерверком над Волгой.



Подробнее о фестивале на сайте: угличфест.рф.