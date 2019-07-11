​Делегация Ярославской области приняла участие во всероссийском мероприятии «День поля», которое состоялось в Ленинградской области. В ходе круглых столов был представлен опыт региона по поддержке сельхозпредприятий.



– В Ярославской области разработан и успешно реализуется комплекс мер, направленных на поддержку как крупных, так и небольших сельхозпредприятий и сельскохозяйственных кооперативов – рассказал заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Сергей Камышенцев. – Среди мер – и помощь в приобретении техники и оборудования, в том числе в льготный лизинг, и компенсация до 70 процентов затрат на приобретение сортовых семян, и субсидии, направленные на поддержание племенного животноводства, и льготные кредиты.



14 единиц техники, в том числе новинки, на Всероссийском дне поля представил производственный комплекс «Ярославич».



Также в рамках Дня поля были проведены переговоры между представителями департамента АПК и потребительского рынка области и компании «Farmet», которая занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием техники и оборудования по переработке масличных культур, растительных масел и производству кормов.



Достигнута договоренность с компанией «Farmet» об экспорте рапса для дальнейшей переработки. Технология позволяет производить высококачественное профильтрованное масло и жмых. Масло, отжатое холодным способом, можно использовать в качестве компонента для производства биотоплива