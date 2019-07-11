​В школах региона продолжается прием в 10-е классы. В будущем 2019/2020 учебном году в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для старшеклассников организуется профильное обучение: открываются гуманитарные, естественно-научные, социально-экономические, технологические и универсальные классы.



– Особое внимание к теме поступления в 10-й класс сейчас во многом связано с тем, что часть выпускников подали заявления сразу в несколько школ, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – По мере того как ребята будут определяться с выбором, прояснится ситуация с настоящей заполненностью 10-х классов. Это произойдет во второй половине июля. После этого начнется дополнительный индивидуальный отбор.



В департаменте образования мэрии Ярославля разъяснили, что возможность проходить обучение в 10-м классе будет обязательно предоставлена. Для консультирования выпускников и родителей начала работу горячая линия – 40-51-15. Кроме того, информация о количестве свободных мест в 10-х классах образовательных организаций города размещается на сайте департамента образования мэрии Ярославля – http://yar-edudep.ru/razdely/komplektovanie_klassov/komplektovanie_1-h_10-h_klassov_na_2019_2020_uch_g/.