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июля в рамках губернаторского проекта
«Артек Ярославии» на базе детского
оздоровительного лагеря имени М. Горького
в Ярославском районе прошла акция
«Территория спорта и здоровья». В ней
приняли участие более 300 самых активных
и спортивных ребят, отдыхающих в лагере.
– Хорошо,
что юные ярославцы имеют возможность
активно поддерживать свою физическую
форму во время летних каникул, получать
дополнительное образование и встречаться
с интересными людьми, – отметил директор
департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике Ярославской
области Сергей Панчишный.
Сборные
команды школьников состязались друг с
другом во флорболе, веселых стартах,
перетягивании каната, выполнении норм
всероссийского комплекса ГТО, стрельбе
из электронного оружия и дартсе.
Кроме
соревнований в программу праздника
вошли мастер-класс по кудо, интерактивные
игры-викторины «Пирамида питания»,
«Вредные привычки», «Корзина здорового
питания», «Испытай свою силу», игра
«Скажи курению НЕТ» и другие.
Итоги
соревнований были подведены в командном
зачете в трех лигах: 10 – 12 лет, 13 – 14 лет,
15 – 16 лет. Победители и призеры были
отмечены дипломами и памятными призами
от организаторов. Спортивно-оздоровительный
праздник организован управлением по
социальной и демографической политике
Правительства Ярославской области,
департаментом по физической культуре,
спорту и молодежной политике Ярославской
области, НП «Спортивный клуб «Буревестник
– Верхняя Волга», ГБУЗ ЯО «Областной
центр медицинской профилактики», ГУ ЯО
«Региональный центр спортивной
подготовки».
– Лагерь
имени Горького благодаря реализации в
нем губернаторского проекта «Артек
Ярославии» стал площадкой для самых
разных интереснейших мероприятий, –
рассказала заместитель начальника
управления по социальной и демографической
политике Правительства Ярославской
области Наталья Кабанова. – Мы постарались
создать все условия, чтобы здесь были
реализованы одни из лучших программ
дополнительного образования, разработанных
в легендарном лагере, а дети могли
максимально насыщенно и с пользой
провести свой отдых.
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