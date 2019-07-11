​11

июля в рамках губернаторского проекта

«Артек Ярославии» на базе детского

оздоровительного лагеря имени М. Горького

в Ярославском районе прошла акция

«Территория спорта и здоровья». В ней

приняли участие более 300 самых активных

и спортивных ребят, отдыхающих в лагере.

– Хорошо,

что юные ярославцы имеют возможность

активно поддерживать свою физическую

форму во время летних каникул, получать

дополнительное образование и встречаться

с интересными людьми, – отметил директор

департамента по физической культуре,

спорту и молодежной политике Ярославской

области Сергей Панчишный.

Сборные

команды школьников состязались друг с

другом во флорболе, веселых стартах,

перетягивании каната, выполнении норм

всероссийского комплекса ГТО, стрельбе

из электронного оружия и дартсе.

Кроме

соревнований в программу праздника

вошли мастер-класс по кудо, интерактивные

игры-викторины «Пирамида питания»,

«Вредные привычки», «Корзина здорового

питания», «Испытай свою силу», игра

«Скажи курению НЕТ» и другие.

Итоги

соревнований были подведены в командном

зачете в трех лигах: 10 – 12 лет, 13 – 14 лет,

15 – 16 лет. Победители и призеры были

отмечены дипломами и памятными призами

от организаторов. Спортивно-оздоровительный

праздник организован управлением по

социальной и демографической политике

Правительства Ярославской области,

департаментом по физической культуре,

спорту и молодежной политике Ярославской

области, НП «Спортивный клуб «Буревестник

– Верхняя Волга», ГБУЗ ЯО «Областной

центр медицинской профилактики», ГУ ЯО

«Региональный центр спортивной

подготовки».

– Лагерь

имени Горького благодаря реализации в

нем губернаторского проекта «Артек

Ярославии» стал площадкой для самых

разных интереснейших мероприятий, –

рассказала заместитель начальника

управления по социальной и демографической

политике Правительства Ярославской

области Наталья Кабанова. – Мы постарались

создать все условия, чтобы здесь были

реализованы одни из лучших программ

дополнительного образования, разработанных

в легендарном лагере, а дети могли

максимально насыщенно и с пользой

провести свой отдых.

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