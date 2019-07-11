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июля в рамках губернаторского проекта



«Артек Ярославии» на базе детского



оздоровительного лагеря имени М. Горького



в Ярославском районе прошла акция



«Территория спорта и здоровья». В ней



приняли участие более 300 самых активных



и спортивных ребят, отдыхающих в лагере.



– Хорошо,



что юные ярославцы имеют возможность



активно поддерживать свою физическую



форму во время летних каникул, получать



дополнительное образование и встречаться



с интересными людьми, – отметил директор



департамента по физической культуре,



спорту и молодежной политике Ярославской



области Сергей Панчишный.



Сборные



команды школьников состязались друг с



другом во флорболе, веселых стартах,



перетягивании каната, выполнении норм



всероссийского комплекса ГТО, стрельбе



из электронного оружия и дартсе.



Кроме



соревнований в программу праздника



вошли мастер-класс по кудо, интерактивные



игры-викторины «Пирамида питания»,



«Вредные привычки», «Корзина здорового



питания», «Испытай свою силу», игра



«Скажи курению НЕТ» и другие.



Итоги



соревнований были подведены в командном



зачете в трех лигах: 10 – 12 лет, 13 – 14 лет,



15 – 16 лет. Победители и призеры были



отмечены дипломами и памятными призами



от организаторов. Спортивно-оздоровительный



праздник организован управлением по



социальной и демографической политике



Правительства Ярославской области,



департаментом по физической культуре,



спорту и молодежной политике Ярославской



области, НП «Спортивный клуб «Буревестник



– Верхняя Волга», ГБУЗ ЯО «Областной



центр медицинской профилактики», ГУ ЯО



«Региональный центр спортивной



подготовки».



– Лагерь



имени Горького благодаря реализации в



нем губернаторского проекта «Артек



Ярославии» стал площадкой для самых



разных интереснейших мероприятий, –



рассказала заместитель начальника



управления по социальной и демографической



политике Правительства Ярославской



области Наталья Кабанова. – Мы постарались



создать все условия, чтобы здесь были



реализованы одни из лучших программ



дополнительного образования, разработанных



в легендарном лагере, а дети могли



максимально насыщенно и с пользой



провести свой отдых.