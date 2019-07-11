​Промежуточные



итоги работы обсудили с муниципальными



образованиями на заседании штаба по



подготовке к осенне-зимнему сезону при



участии федерального инспектора по



Ярославской области Алексея Кошаева и



заместителя председателя Правительства



Ярославской области Виктора Неженца.



Более 40 процентов жилого фонда и 48



процентов социальных объектов готово



к отопительному сезону. Также готово к



будущей зиме больше половины теплосетей



и 40 процентов котельных.



–



Уровень



ответственности органов местного



самоуправления поднимается. Кроме



текущей работы, которая проводится в



муниципальных районах, приоритетное



поручение – устранить все замечания



Ростехнадзора и получить паспорта



готовности к отопительному сезону, –



сообщил Виктор Неженец.



Всего



в области планируется заменить более



34 километров тепловых и более 21 километра



водопроводных сетей. Необходимо



подготовить 1847 объектов социальной



сферы, 17165 жилых домов, 599 котельных.



Департаментом



ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов



организованы проверки по всем муниципальным



образованиям. Совместно с сотрудниками



центра управления жилищно-коммунальным



комплексом Ярославской области



специалисты уже оценили состояние дел



на котельных, тепловых сетях и в жилом



фонде в Некрасовском, Ростовском,



Пошехонском, Ярославском районах, в



Ярославле и Переславль-Залесском.



На



особом контроле у департамента –



Ростовский район и городской округ



Переславль-Залесский. Кроме того, главам



муниципальных районов даны поручения



по отработке проблем, которые были



выявлены по итогам уже проведенных



проверок.



Сегодня



комиссия оценила готовность объектов



к зиме в Большесельском районе. В местном



бюджете на эти цели предусмотрено 6,8



миллиона рублей, еще 5,8 миллиона –



средства ресурсоснабжающих организаций.



–



Получено



разрешение на ввод в эксплуатацию



автоматизированной газовой котельной



«Сельхозтехника». Завершен капитальный



ремонт системы отопления в здании



детской библиотеки, ведутся работы по



ремонту системы отопления в Миглинской



школе, – рассказал первый заместитель



главы района Сергей Виноградов.



​В



целях снижения затрат на топливо и



себестоимости тепловой энергии в 2019



году администрация проводит модернизацию



двух котельных, работающих на жидком



топливе (Новое село и деревня Высоково),



с установкой котлов, работающих на



возобновляемых источниках тепловой



энергии (древесные отходы, пеллеты). В



августе-сентябре планируется перевод



двух электрических котельных на пеллеты.



На эти цели из бюджета района выделено



6 миллионов рублей.