​Промежуточные

итоги работы обсудили с муниципальными

образованиями на заседании штаба по

подготовке к осенне-зимнему сезону при

участии федерального инспектора по

Ярославской области Алексея Кошаева и

заместителя председателя Правительства

Ярославской области Виктора Неженца.

Более 40 процентов жилого фонда и 48

процентов социальных объектов готово

к отопительному сезону. Также готово к

будущей зиме больше половины теплосетей

и 40 процентов котельных.



Уровень

ответственности органов местного

самоуправления поднимается. Кроме

текущей работы, которая проводится в

муниципальных районах, приоритетное

поручение – устранить все замечания

Ростехнадзора и получить паспорта

готовности к отопительному сезону, –

сообщил Виктор Неженец.

Всего

в области планируется заменить более

34 километров тепловых и более 21 километра

водопроводных сетей. Необходимо

подготовить 1847 объектов социальной

сферы, 17165 жилых домов, 599 котельных.

Департаментом

ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов

организованы проверки по всем муниципальным

образованиям. Совместно с сотрудниками

центра управления жилищно-коммунальным

комплексом Ярославской области

специалисты уже оценили состояние дел

на котельных, тепловых сетях и в жилом

фонде в Некрасовском, Ростовском,

Пошехонском, Ярославском районах, в

Ярославле и Переславль-Залесском.

На

особом контроле у департамента –

Ростовский район и городской округ

Переславль-Залесский. Кроме того, главам

муниципальных районов даны поручения

по отработке проблем, которые были

выявлены по итогам уже проведенных

проверок.

Сегодня

комиссия оценила готовность объектов

к зиме в Большесельском районе. В местном

бюджете на эти цели предусмотрено 6,8

миллиона рублей, еще 5,8 миллиона –

средства ресурсоснабжающих организаций.



Получено

разрешение на ввод в эксплуатацию

автоматизированной газовой котельной

«Сельхозтехника». Завершен капитальный

ремонт системы отопления в здании

детской библиотеки, ведутся работы по

ремонту системы отопления в Миглинской

школе, – рассказал первый заместитель

главы района Сергей Виноградов.

​В

целях снижения затрат на топливо и

себестоимости тепловой энергии в 2019

году администрация проводит модернизацию

двух котельных, работающих на жидком

топливе (Новое село и деревня Высоково),

с установкой котлов, работающих на

возобновляемых источниках тепловой

энергии (древесные отходы, пеллеты). В

августе-сентябре планируется перевод

двух электрических котельных на пеллеты.

На эти цели из бюджета района выделено

6 миллионов рублей.

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