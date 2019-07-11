|Промежуточные
итоги работы обсудили с муниципальными
образованиями на заседании штаба по
подготовке к осенне-зимнему сезону при
участии федерального инспектора по
Ярославской области Алексея Кошаева и
заместителя председателя Правительства
Ярославской области Виктора Неженца.
Более 40 процентов жилого фонда и 48
процентов социальных объектов готово
к отопительному сезону. Также готово к
будущей зиме больше половины теплосетей
и 40 процентов котельных.
–
Уровень
ответственности органов местного
самоуправления поднимается. Кроме
текущей работы, которая проводится в
муниципальных районах, приоритетное
поручение – устранить все замечания
Ростехнадзора и получить паспорта
готовности к отопительному сезону, –
сообщил Виктор Неженец.
Всего
в области планируется заменить более
34 километров тепловых и более 21 километра
водопроводных сетей. Необходимо
подготовить 1847 объектов социальной
сферы, 17165 жилых домов, 599 котельных.
Департаментом
ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов
организованы проверки по всем муниципальным
образованиям. Совместно с сотрудниками
центра управления жилищно-коммунальным
комплексом Ярославской области
специалисты уже оценили состояние дел
на котельных, тепловых сетях и в жилом
фонде в Некрасовском, Ростовском,
Пошехонском, Ярославском районах, в
Ярославле и Переславль-Залесском.
На
особом контроле у департамента –
Ростовский район и городской округ
Переславль-Залесский. Кроме того, главам
муниципальных районов даны поручения
по отработке проблем, которые были
выявлены по итогам уже проведенных
проверок.
Сегодня
комиссия оценила готовность объектов
к зиме в Большесельском районе. В местном
бюджете на эти цели предусмотрено 6,8
миллиона рублей, еще 5,8 миллиона –
средства ресурсоснабжающих организаций.
–
Получено
разрешение на ввод в эксплуатацию
автоматизированной газовой котельной
«Сельхозтехника». Завершен капитальный
ремонт системы отопления в здании
детской библиотеки, ведутся работы по
ремонту системы отопления в Миглинской
школе, – рассказал первый заместитель
главы района Сергей Виноградов.
В
целях снижения затрат на топливо и
себестоимости тепловой энергии в 2019
году администрация проводит модернизацию
двух котельных, работающих на жидком
топливе (Новое село и деревня Высоково),
с установкой котлов, работающих на
возобновляемых источниках тепловой
энергии (древесные отходы, пеллеты). В
августе-сентябре планируется перевод
двух электрических котельных на пеллеты.
На эти цели из бюджета района выделено
6 миллионов рублей.
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