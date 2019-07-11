​11 июля губернатор Дмитрий Миронов ответил на вопросы представителей общественности Ярославского района. Встреча состоялась в ходе рабочей поездки главы региона в муниципальное образование. Участие в ней также приняли председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, его заместители Виктор Неженец и Валерий Холодов, заместитель губернатора Андрей Шабалин, депутаты.



– Ярославский район показывает стабильную динамику по всем направлениям социально-экономического развития и занимает первое место по строительству жилья, – сказал Дмитрий Миронов. – Именно поэтому появление новых социальных объектов в районе становится задачей номер один. В поселке Красный Бор в этом году началось строительство детского сада на 90 мест в рамках национального проекта «Демография», а осенью откроется новая врачебная амбулатория. Кроме того, направлена заявка в Минстрой России на участие в 2020 году в федеральном проекте «Жилье», в которую вошла средняя общеобразовательная школа на 350 учащихся в поселке Заволжье.



Также в настоящее время идет проектирование следующих объектов: детского сада на 220 мест в Карачихе, детского сада с ясельными группами на 90 мест в Кузнечихе, школы на 1100 мест в Красном Бору. На встрече губернатор поддержал инициативу жителей о строительстве в поселке Красные Ткачи физкультурно-оздоровительного комплекса.



– Знаю, что спортивный объект люди ждут давно, и он будет востребован жителями не только Красных Ткачей, но и соседних населенных пунктов, – отметил губернатор. – Будем готовить заявку для включения строительства ФОКа в поселке в национальный проект «Демография».



Несколько вопросов жителей касались ремонта дорог. В 2019 году на территории ЯМР будет отремонтировано порядка 36 километров трасс. Общий объем финансирования работ составит 848 миллионов рублей. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут ремонтные работы опорных дорог, в частности, Туношна – Бурмакино, Ярославль – Углич. Губернатор призвал население района принять участие в общественном контроле начавшегося ремонта участка автодороги от областной больницы до поселка Красный Бор.



На встрече также прозвучали вопросы, касающиеся обеспечения инфраструктуры земельных участков, выделенных многодетным семьям, подключения к Интернету социально значимых объектов, борьбы с борщевиком и другие.



Дмитрий Миронов сказал, что возьмет на контроль решение обозначенных проблем.



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