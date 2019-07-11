​В регионе пройдут бесплатные обучающие семинары для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Первыми учащимися станут жители муниципальных районов. Образование можно будет получить дистанционно, с помощью вебинаров.



– Качественные изменения в сфере ЖКХ обеспечивают люди, и для роста отрасли необходимо не только создавать условия для подготовки и постоянного развития кадров, но и организовывать обучение жителей. Они должны научиться разбираться в том, за что платят, когда и как должен быть проведен капремонт их дома, куда обращаться в случае нарушений при поставке ресурсов, – рассказал директор регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.



В качестве преподавателей выступят эксперты отрасли: руководители профильных структурных подразделений области, общественных объединений, специалисты с опытом реализации проектов в сфере ЖКХ.



По окончании полного курса и после успешной сдачи экзамена в виде тестового задания слушатели получат сертификаты жилищного консультанта. Обучающие семинары предназначены прежде всего для тех, кто хочет расширить компетенцию в вопросах управления своим жильем, рационально использовать общедомовое имущество.



– Очень важно, что в данном проекте смогут принять участие инвалиды и пенсионеры. Они имеют возможность больше времени проводить дома и готовы участвовать в управлении общим имуществом – при условии, что будут иметь определенные знания в сфере ЖКХ, – подчеркнула руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Бородина.