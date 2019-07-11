​Ярославль в третий раз принял летний межрегиональный турнир по прыжкам с шестом. Соревнования состоялись по инициативе заслуженного тренера России Алексея Скулябина.



– Летний межрегиональный турнир является продолжением зимних соревнований «Будущие звезды прыжков с шестом», которые проводятся в нашем регионе более 30 лет. В данном турнире на протяжении этого времени принимали участие многие мастера спорта, победители и чемпионы России, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Уверен, что, участвуя в подобных спортивных мероприятиях, молодое поколение вырастет в победителей всероссийских и международных соревнований.



В турнире приняли участие 50 юношей и девушек в пяти возрастных группах из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Белгорода. В течение двух дней атлетам предоставили по 9 попыток для покорения высоты: в первый день – 3 попытки на каждой высоте, во второй – 6 попыток. У участников была возможность выбирать высоту вне зависимости от порядка попытки, что позволило большинству спортсменов установить новые личные рекорды.



По итогам соревнований лидирующие места в двух возрастных группах заняли ярославские атлеты. В возрастной группе девушек 2001 года рождения и старше победу одержала Юлия Антропова, взяв высоту 3 метра 40 сантиметров. В возрастной группе 2004 – 2005 годов рождения Ксения Лужина стала второй, показав 3 метра 60 сантиметров, а среди юношей Егор Васендин стал третьим с результатом 3 метра 30 сантиметров.