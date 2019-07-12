​В рамках реализации программы по созданию экологически безопасной системы обращения с отходами в Ярославской области закрыты четыре полигона для захоронения ТКО в связи с истечением срока эксплуатации. Правительство области особое внимание уделяет формированию новой инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами и экологически безопасной эксплуатации объектов их размещения. В Ярославской области 14 полигонов по захоронению ТКО и один – промышленных отходов. Первым по поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова был закрыт полигон ТБО МУП «Спектр», расположенный в районе деревни Красной городского округа Переславля-Залесского.



– Разработана проектно-сметная документация по рекультивации данного полигона, проведены необходимые экспертизы, – пояснил первый заместитель директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. – Объект включен в программу «Развитие комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области» на 2016 – 2020 годы. Проведен один из этапов рекультивации: сделана отсыпка инертным материалом лицевой части площадки, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания. На данный момент в Минприроды РФ идет экспертиза проекта – предложения о включении этого объекта в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Запрашиваемый объем финансирования – 300 миллионов рублей.



В Переславском районе выведен из эксплуатации полигон, расположенный в Заладьевском участковом лесничестве, перераспределены потоки транспортировки отходов. В городском округе Переславль-Залесский вопросы экологической безопасности процесса захоронения отходов решены полностью.



Также в целях предотвращения нанесения вреда окружающей среде и создания экологически безопасных условий для жизни населения были выведены из эксплуатации полигон ТБО АО ЖКХ «Пошехонье», расположенный в Пошехонском муниципальном районе, и полигон ТБО ООО «Теплоэлектросервис» в Некрасовском районе.



Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Ярославской области, все полигоны твердых коммунальных отходов включены в государственный реестр. Захоронение ТКО производится на специализированных объектах, имеющих лицензии межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской и Костромской областям. Объектов, не имеющих документации, предусмотренной законодательством РФ, в регионе не выявлено.



В июне 2019 года тариф, установленный единому региональному оператору, на обращение с отходами был снижен на 12 рублей из-за изменения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и составил 537,02 рубля за кубометр. Снизилась и плата за данную коммунальную услугу. Тариф и размер платы населения за услугу по обращению с ТКО в Ярославской области остаются на уровне средних по ЦФО.