Ярославская область представила новые туристические предложения для зарубежных гостей на крупнейшей профессиональной международной выставке автобусного и группового туризма «RDA Group Travel Expo Köln 2019», которая прошла в Германии, в Кельне, 9 – 10 июля. В мероприятии приняли участие более 900 ведущих компаний, работающих в сфере туризма, из 30 стран мира, в том числе из США, Канады, Великобритании, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии. Международная выставка автобусного и группового туризма проходит в 35-й раз и является старейшим европейским туристическим событием. Коллективный стенд Ярославии представили руководители крупнейших музеев региона и туристических компаний.



– Туристические операторы Германии уже много лет успешно продают туры не только в города Золотого кольца России, но и в Мышкин и Тутаев, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Среди наших задач сейчас привлечение гостей и из других европейских стран. Иностранные туристы чаще всего к нам приезжают организованно, при помощи туроператоров. Участие в этой выставке позволяет нашим компаниям заключать соглашения о сотрудничестве и презентовать ресурсы региона.



Музей-заповедник «Ростовский кремль» в Германии представил два туристических проекта: «Лето в Ростове» и «Зима в Ростове». Эти предложения рассчитаны как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Все зимние месяцы гостей музея ждут концерты, спектакли, кукольные представления, экскурсионные программы. Проект «Лето в Ростове» включает посещение ведущих туристических событий Ростова: фестиваля фольклора и ремесел «Живая старина», фестиваля «Ростовская финифть и народные промыслы», международного фестиваля средневековой культуры «Ростовское действо».



Ярославский художественный музей презентовал в Кельне программу «Ветер бала», которая включает знакомство с архитектурой, живописью, музыкой и классическими танцами. В парадных интерьерах Губернаторского дома участникам представлены традиции усадьбы ярославских губернаторов и ее обитателей. После познавательной прогулки в XIX век гостей приглашают на репетицию бала в парадный зал, где звучит живая музыка. Дополнением программы является мастер-класс профессиональных танцоров с фигурами вальса, польки и полонеза. Кроме того, внимание уделили программе «Праздник в саду».



– Основная часть деловых мероприятий проходит в формате бизнес-встреч. Это позволяет более доверительно познакомиться с коллегами из других стран, а также договориться с ними о конкретном взаимодействии, – рассказал участник международной выставки автобусного и группового туризма «RDA Group Travel Expo Köln 2019» Игорь Казин.



Большой интерес к нашему региону проявили руководители туристических агентств Швейцарии, Латвии, Испании и Германии. В ближайшее время для них будет организован ознакомительный тур по Ярославской области.