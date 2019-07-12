​Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили на заседании штаба, которое провел заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. В рамках мероприятия заказчики и подрядчики представили свои отчеты по каждому объекту.



В областном центре замечания были высказаны в адрес «ДЭП-57»: есть отставание по графику на улице Республиканской. Кроме того, потребовали от заказчика предупреждать жителей заранее обо всех планируемых ограничениях движения при проведении ремонтных работ.



В целом по ремонту городских дорог отмечена положительная динамика. На улице Панина предварительные работы завершены, готовят ливневки и коммуникации. На улице Лескова на 90 процентов выполнено формирование земляного полотна под тротуар. На улице Угличской 13 тысяч квадратных метров отфрезеровано, установлен бортовой камень.



– Контракт по ремонту важного для Ярославля объекта – Тутаевского шоссе – рассчитан на два года. В текущем году будут работы по переустройству инженерных коммуникаций. А в 2020 году приступят к ремонту проезжей части. Понимая, что это создаст определенные проблемы, мы сегодня поставили задачу заказчику и подрядчику поддерживать дорогу в нормативном состоянии, – рассказал Виктор Неженец.



На проспекте Дзержинского со следующей недели начнут асфальтировку дороги-дублера. На улице Гагарина началась укладка выравнивающего слоя асфальта. В соответствии с графиком идут работы и на областных дорогах.



– По итогам инспекции по объектам мы ожидаем в июле завершения работ на дорогах улица Гагарина – «Ярославль – Шопша», Туношна – Бурмакино, Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль (до Шопшы), Ярославль – Шопша, – сказал директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.



Кроме того, в июле планируются к сдаче дорога Ярославль – Рыбинск – поселок Константиновский и Красноперевальский переулок в Ярославле.