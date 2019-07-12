В эту субботу в двух городах Ярославской области состоятся два туристических события: в Мышкине пройдет «Фестиваль Мыши – 2019», а в Тутаеве – фестиваль «Романовская овца – золотое руно России».



Праздник «Фестиваль Мыши – 2019» откроет карнавальное шествие, в котором примут участие коллектив барабанщиц, духовой оркестр и аниматоры в костюмах мышей. Все желающие смогут присоединиться к праздничной колонне. В полдень состоится торжественное открытие фестиваля. Гости праздника смогут увидеть выставку ретромашин и принять участие в вечерней программе «Мышкинский разгуляй». На Успенской площади состоятся «Котомышиные бои».



В Тутаеве состоится уже ставший традиционным туристический праздник «Романовская овца – золотое руно России». Фестиваль начнется на правом берегу, где гостей встретят костюмированные персонажи Баран да Ярочка. Далее праздничный паром доставит участников на левый берег, где Царская Овечка объявит начало фестиваля. В центре города на главной праздничной сцене развернется театрализованное представление «Сказ о граде Романове, о счастье луковом, о гвозде кованом да об Овце Царской». Поздравить сказочную жительницу Тутаева приедут ее друзья, герои сказок со всей России.



В этот же день откроется выставка романовских овец – лучших из поголовья породы в Тутаевском районе. Именно среди них будет организован ежегодный конкурс и мастер-класс по стрижке овец. Одно из главных свойств породы – выдающиеся шубные качества, поэтому на главной сцене праздника пройдет традиционный показ мод коллекции меховых изделий Ярославской овчинно-меховой фабрики 2019 года.



На фестивале «Романовская овца – золотое руно России» развернется и праздничная торговля – ремесленный «Город мастеров». Для любителей активного отдыха пройдут спортивные игры и забавы. На танцевальной площадке будет организована детская зона с развлекательной программой «Как в Романове-местечке разогнать тоску овечке».



С подробной информацией о событиях можно ознакомиться на сайтах mousefest.ru и ctrb.ru.