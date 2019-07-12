​12 июля в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике состоялось открытие областной фотовыставки «В объективе – семья». 14 муниципальных районов и городских округов прислали свои лучшие работы. Традиционно фотоконкурс проводился в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» в два этапа – муниципальный и областной. В областном участвовали только победители первого (муниципального) этапа фотоконкурса. Более 70 участников представили 104 работы.



– В этом году фотоконкурс проводился в целях реализации указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», – подчеркнула начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова. – Такое количество работ говорит о популярности конкурса, ведь в объектив фотографа попадает прежде всего семья, где переплелось так много: любовь и верность традициям, доброта и надежда, счастье и история родного края. Это конкурс фотографий любителей, а не профессионалов, то есть любой желающий мог принять участие. И часто нашими участниками становятся дети, которые фотографируют своих близких.



Фотоконкурс в этом году проводился по номинациям: «Все начинается с семьи!», «Большая семья – большая радость!», «Мамины глаза», «Мы с папой вдвоем никогда не скучаем», «С любовью и заботой к наследию».



Присланные на конкурс работы отражают важные и интересные события, связанные с жизнью семьи, популяризируют институты материнства и отцовства, формируют позитивные образы матери – хранительницы домашнего очага и отца как главы семьи через искусство фотографии, воспитывают в подрастающем поколении любовь к творчеству.



В рамках областного мероприятия состоялось награждение 15 победителей конкурса «В объективе – семья» дипломами и поощрительными призами.



Для семей с детьми будет проведена экскурсионная программа в ГАУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Также будет выдан билет на самостоятельное посещение выставки «Два колеса» (мотоциклы из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника и ярославского мотоклуба «Черные медведи»).