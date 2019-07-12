​В Ярославской области начался сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших районов Прибайкалья в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети.



«В ближайшие дни отправим в Иркутскую область гуманитарную помощь. Сообщил об этом своему иркутскому коллеге Сергею Левченко. После катастрофического наводнения регион остро нуждается в мотопомпах для откачки воды, а также в продуктах питания, постельном белье, ​ теплых вещах, – написал глава региона. – Решение вопроса по доставке гуманитарной помощи взяла на себя Северная железная дорога.​ Помочь людям, которые остались без крова и самого необходимого, считаю нашим долгом. Готовность ярославцев прийти на помощь в трудную минуту история уже неоднократно подтверждала».



К сбору груза, организованного Правительством области, подключились все органы власти – от региональных подразделений федеральных ведомств до районных, откликнулись предприятия. В мероприятии могут принять участие социальные учреждения, общественные организации, жители области. Централизованный прием гуманитарной помощи будет осуществляться 17 и 18 июля в Ярославле. Пункт сбора будет работать с 9 до 17 часов по адресу: Красная площадь, 8, в помещении пожарной части №1 ГУ МЧС России по Ярославской области. Вход со стороны улицы Некрасова.



В Ярославле региональный центр развития добровольчества уже сегодня начал сбор помощи от населения и молодежных организаций.



– Пункт сбора находится во Дворце молодежи. До 17 июля добровольцы осуществляют приемку и сортировку вещей. Все собранное потом будет передано в МЧС. В будние дни волонтеры готовы с 9 утра и до шести вечера принять помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области, – рассказала заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. – Хотим сказать большое спасибо всем, кто уже откликнулся. Тем, кто готов помочь, но не может приехать во Дворец молодежи, с доставкой предметов и вещей первой необходимости помогут наши волонтеры. По всем вопросам можно обратиться по телефону 25-13-25 или в социальных сетях.



Пострадавшим требуются бутилированная вода, детское питание, крупы, каши, консервы, постельные принадлежности, предметы личной гигиены. Предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, продукты питания – иметь сертификат качества и запас срока годности.



Напомним, на территории семи районов Иркутской области с 25 июня произошло подтопление в 107 населенных пунктах 10883 жилых домов, в которых проживают 34188 человек, в том числе 8060 детей, 49 социально значимых объектов.