​12 июля в рамках регионального проекта «Здоровая Ярославия» в центре Ярославля прошла акция «Хочешь быть здоровым? Держи вес под контролем!». На улице Кирова все желающие могли узнать свой индекс массы тела и пройти обследование с помощью специального прибора – жироанализатора. По результатам диагностики врачи областного центра медицинской профилактики дали каждому участнику рекомендации по оптимизации питания.



Информационно-профилактический проект «Здоровая Ярославия» разработан в рамках национального проекта «Демография». Он направлен на увеличение продолжительности здоровой жизни и профилактику хронических неинфекционных заболеваний у жителей региона. С начала года в акциях проекта «Здоровья Ярославия» приняли участие 115 тысяч человек. Проведено более 70 профилактических мероприятий и игр для подростков, во время которых врачи обследовали участников на основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проконсультировали о том, как сохранить здоровье.



– Кроме того, для информирования жителей отдаленных сельских поселений о методах сохранения и укрепления здоровья с апреля этого года стартовал «проект в проекте» «Здоровая среда», – рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения Ярославской области по профилактической работе Светлана Гамаянова. – Еженедельно по средам лекторы областного центра медицинской профилактики, врачи-консультанты областного клинического госпиталя ветеранов войн и специалисты регионального центра здоровья выезжают в малые поселения.



За 6 месяцев этого года проведено уже 12 выездных профилактических мероприятий с охватом 650 сельских жителей. Для лиц пожилого возраста работает академия здоровья «60+», где проводятся лекции и занятия в клубе любителей скандинавской ходьбы.