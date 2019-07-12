​В июле в Ярославской области в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» открылся Региональный центр компетенций в сфере производительности труда на базе Корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Этому предшествовал комплекс мероприятий, реализованных департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда.



Федеральный и региональный центры компетенций являются основными инструментами достижения показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В Ярославской области к 2024 году планируется вовлечь в реализацию нацпроекта 87 предприятий и обучить около 800 сотрудников организаций методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства, обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 106 процентов.



В настоящее время уже заключены соглашения с девятью предприятиями региона о взаимодействии при реализации нацпроекта: ООО «Собрание», ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод», ООО «Полиграф Принт», ПАО «Ярославский завод «Красный маяк», ООО «КЦК «Аронап», ООО «Угличкабель», АО «Русские краски», ООО «Завод дорожных машин», АО «Русская механика».



Экспертами Федерального центра компетенций уже запущены первые два этапа работ на шести ярославских предприятиях, обучение прошли 97 сотрудников.



– Участие Ярославской области в национальном проекте позволило руководителям и сотрудникам предприятий региона не только перенять опыт федеральных специалистов по эффективной организации производства, но и принять участие в бесплатном обучении по программе «Лидеры производительности» и по программе экспортного акселератора. Его цель – формирование системного представления об эффективном структурировании экспортного проекта, минимизации рисков и снижении издержек, – сказал заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов.



Созданный Региональный центр компетенций тиражирует положительный опыт, бесплатно оказывает помощь предприятиям области в реализации мероприятий по повышению производительности труда, обучению сотрудников.



Мониторинг выполнения мероприятий национального проекта на территории региона осуществляется в рамках еженедельных рабочих встреч специалистов Федерального центра компетенций и сотрудников департамента инвестиций и промышленности.