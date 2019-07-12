​Сегодня в Бутусовском парке Ярославля торжественно открылся фестиваль «Ярославское книжное обострение», который впервые проходит под открытым небом. Мероприятие традиционно проводит Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова. Более 10 лет она была площадкой главного книжного фестиваля региона, ранее проводившегося как выставка-ярмарка «Книжная культура Ярославского края».



– За годы своего развития ярославский книжный форум завоевал титул профессиональной площадки для интеллектуального общения, став значимым событием культурной жизни региона, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Помимо того что авторы книг и издательства демонстрируют достигнутые успехи, происходит творческий обмен мнениями, опытом, обсуждаются современные тенденции издательской отрасли, в которой книга часто становится не только информационным источником, но и произведением искусства.



В программе двухдневного фестиваля – несколько тематических площадок. Параллельно с книжной аллеей в Бутусовском парке, где представлено около двух десятков издательств России и Ярославской области, на базе Некрасовской библиотеки проходят поэтические чтения, лекции, творческие встречи с писателями, издателями, деятелями культуры. Читателям расскажут, с чего начать писать свою книгу и как ее издать, проведут мастер-классы по каллиграфии, книжному переплету, изготовлению тактильных книг.



Кроме того, участникам фестиваля предлагаются встреча с участниками клуба исторической реконструкции, различные мастер-классы ярославских ремесленников. В игровой зоне – настольные и подвижные игры, организованы фото- и граффити-зона, площадка для автограф-сессии с писателями.



В дни фестиваля также пройдут экскурсии по Бутусовскому поселку, квест «В поисках пропавшего города», в Городском выставочном зале имени Н.А. Нужина – выставка художника-графика Игоря Сакурова. Мастера декоративно-прикладного искусства Катерина Тарасова и Сергей Яргин 13 июля проведут экскурсию и мастер-класс по изготовлению традиционной японской бумажной куклы нингё в технике оригами.



Торжественное закрытие фестиваля «Ярославское книжное обострение» и подведение его итогов состоятся в конференц-зале библиотеки 13 июля в 18 часов.



Программа фестиваля: http://www.rlib.yar.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3624&Itemid=282.