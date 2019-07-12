​Ярославская область направит предложения в Минсельхоз России обращение о внесении изменений в федеральный закон от 20.12.2004г № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Такое решение было принято в ходе заседания Рыбохозяйственного совета, состоявшегося сегодня в рамках межрегионального форума «День рыбака».



В числе предложений – обязательное внедрение инновационных систем слежения (ГЛОНАС), а также средств фиксации и регистрации правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов с применением электронных технических средств, позволяющих должностным лицам территориальных управлений Росрыболовства использовать полученные данные в качестве доказательной базы при рассмотрении дел в суде.



– В этом году совместными усилиями правоохранительных органов, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и органов исполнительной власти Ярославской области проведено более полутора тысяч рейдов, – рассказал заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – УМВД возбуждено 66 уголовных дел, составлен 141 административный протокол, изъято 1169 единиц рыбы и 168 сетей. Внедрение инновационных систем слежения и средств фото- и видеофиксации будет способствовать борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.



Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о возможности наделения органов исполнительной власти субъектов РФ функциями по контролю в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.



Обсудили в ходе заседания и аспекты решения проблемы восстановления ценных пород рыб за счет искусственного воспроизводства. Ежегодно Ярославский межобластной отдел Верхневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» выпускает в Волгу сотни тысяч мальков стерляди. В естественной среде выживает от 1 до 5 процентов рыб, это способствует восстановлению популяции, которая была почти утрачена после строительства Горьковского водохранилища.



- Ярославскую область, несмотря на то, что на территории расположены только внутренние водоемы, считают серьезным рыбным краем, обладающий богатыми водными биологическими ресурсами, – отметил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Министерства сельского хозяйства РФ Евгений Кац. – Самое главное - обеспечить баланс: пользоваться этими ресурсами так, чтобы не уничтожить и при этом получить наибольшую экономическую выгоду.



Сегодня значительно повышены штрафы и размеры взыскания ущерба. Это сильно ударило по браконьерству и серому рыболовству.



Также Евгений Кац рассказал о вступающем в силу со следующего года закона о любительском рыболовстве, который введет суточную норму вылова для рыболовов-любителей.



Важной темой заседания Рыбохозяйственного совета стало и привлечение общественности к процессам сохранения рыбы в водоемах региона.



- Сегодня работа федерального агентства по рыболовству нацелена на открытость, предполагающую совместную работу с разными структурами - МВД, МЧС, ГИБДД, и на плотное взаимодействие с общественностью, - подчеркнул начальник управления контроля, надзора и рыбохраны федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Виталий Молоков. - Рыбохозяйственный совет - это та площадка, на которой можно услышать мнение рыбаков, общественности, вынести совместные с органами власти решения.



В этом году в период нереста в Ярославской области была открыта горячая линия. Любой гражданин мог позвонить по телефонам (4852) 32-21-55 и (4852) 78-61-68 и сообщить о фактах браконьерства.