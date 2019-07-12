​Посвященный Дню рыбака праздник в бухте Коприно 14 июля начался с соревнования героев этого дня – рыболовов. В этом году состязания проходили в трёх видах: рыбалка на удочку с поплавком, на спиннинг и на фитер.



– Рыболовство на территории Ярославской области имеет глубокие исторические корни. Самые первые рыбаки появились здесь около 9 тысяч лет назад, – сказал, открывая мероприятие, заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – Рыбы изображены на гербах двух самых крупных, после Ярославля, городов региона – Рыбинска и Переславля-Залесского. И само название Рыбинск, когда-то Рыбная слобода, говорит об исторической значимости рыболовного промысла для живущих на этих землях людей.



В общем зачёте в соревновании рыбаков победила команда города Рыбинска.



Продолжился праздник торжественным открытием музея Рыбинского моря. Здесь собраны артефакты, которые на протяжении многих лет поднимали со дна Рыбинского водохранилища дайверы. Стенды рассказывают историю создания искусственного водоема, населенных пунктов и территорий, которые были раньше на месте Рыбинского моря.



Вконкурсе на лучшую уху повара из разных уголков региона приготовили любимое всеми рыбное блюдо по собственным уникальным рецептам. Победила команда из кемпинга активного отдыха "Ветрено".



В этот день гостей праздника ждали и рыбацкая и ремесленная ярмарки, рыбная биржа, флайборд-шоу на воде, катание на катере, различные конкурсы и аттракционы. В деревне «Тыгыдым» для посетителей была организована деревенская рыбалка на пруду. Здесь же можно было посетить парк деревянных качелей и игр и сенной кино-амбар.



Также на территории курорта "Ярославское взморье" сегодня открыли поле для гольфа площадью 4,5 гектара, предназначенное для отработки дальних ударов. Здесь будут на безвозмездной основе тренироваться школьники из Рыбинска и ближайших населенных пунктов. Генеральный девелопер проекта - компания Geokam Golf. В планах - ещё два поля и строительство раздевалки.



Завершился День рыбака выступлением кавер-группы.​