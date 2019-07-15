​С начала года на территории государственного лесного фонда Ярославской области выявлено 46 правонарушений в сфере лесного хозяйства. Большая часть – несоблюдение правил использования лесов и правил пожарной безопасности, семь – незаконная рубка.

– Сохранение лесных ресурсов – одно из главных направлений новой экологической политики, реализующейся в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Внедрение системы межведомственного взаимодействия дало возможность значительно повысить результативность рейдовых мероприятий. С начала этого года проведено более двух тысяч обследований лесного фонда. К ответственности привлечено 34 человека, наложено административных штрафов на общую сумму 2 миллиона 408 тысяч рублей.

Летом особое внимание уделяется соблюдению правил пожарной безопасности. В ходе очередного рейда выявлены нарушения лесного законодательства в Ярославском районе. Арендатор лесного участка не провел в установленные сроки очистку территории от порубочных остатков, место складирования древесины не окружено минерализованной полосой. Возбуждено административное производство. Нарушителю грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей.

В рамках постоянного патрулирования инспектора проверяют действующие лесосеки, популярные места массового отдыха.

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