|Проекты технических заданий по ликвидации «зеленых масел» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле обсудили на заседании Общественного совета при областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.
– Планируется, что работа будет проведена в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», – сообщил первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Станислав Малыгин. – Наша цель – ликвидация очага техногенного загрязнения земель с последующей очисткой образующихся сточных вод. Это направление – одно из ключевых в новой экологической политике, которая реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.
Руководитель отдела инженерных изысканий ООО «Институт Газэнергопроект» Алексей Шустов сообщил, что предусмотрено обезвреживание содержащего нефтепродукты грунта и «зеленого масла» биологическим или термическим методами. Часть извлеченного «зеленого масла» с незначительным содержанием примесей может стать топливом или сырьем для нефтеперерабатывающих производств.
В прошлом году в рамках соглашения между Правительством Ярославской области и ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой – экологические технологии» проведена оценка масштабов загрязнения грунтов в прибрежной зоне, подземных и поверхностных вод. Результаты исследований легли в основу представленных членам общественного совета проектов.
– Эксперты Общественного совета совместно с Правительством области работают над проблемой ликвидации накопителей «зеленого масла» на территории сажевого завода, – сказал председатель Общественного совета при региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования Сергей Павлов. – Реализация проекта станет большим шагом в решении одной из многолетних экологических проблем региона.
Процесс ликвидации «зеленых масел» включает в себя три этапа. Первый – дополнительные комплексные инженерные изыскания, они ориентировочно продлятся полгода. Эти работы необходимы для уточнения данных о характере и составе накопленного вреда. На втором этапе будут разработаны технологические решения по извлечению загрязнений, их обезвреживанию и рекультивации земель. Третий этап – мероприятия по ликвидации источника загрязнения, локализация потока загрязнения – реконструкция дренажной системы, а также рекультивация территории.
Полностью реализовать проект планируется за пять лет – к 2024 году.
В процессе обсуждения эксперты высказали ряд замечаний и предложений, которые будут учтены при разработке технического задания. Принято решение на следующем заседании Общественного совета рассмотреть предложения других организаций, специализирующихся на ликвидации объектов, загрязненных нефтепродуктами.
Справка
Загрязнение «зелеными маслами» возникло в результате работы Ярославского сажевого завода, открытого в 1933 году. Сырье хранилось в открытых земельных котлованах, не имеющих достаточной герметичности. Из-за этого грунт и грунтовые воды на этой территории оказались насыщены нефтепродуктами, концентрация которых превышает допустимое содержание в почве в несколько десятков раз.
Усугубляет ситуацию тот факт, что площадка расположена на берегу Волги, в километре от водозабора Ярославля. Общее количество загрязненного грунта – около 6,6 миллиона тонн.
Для снижения негативного влияния на окружающую среду в 1976 году по периметру захоронения была построена дренажная лотковая система.
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вчера, 14:30
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