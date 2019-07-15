|Ярославльводоканал заменил порядка шести километров водопроводных сетей на участках, которые будут отремонтированы в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы были организованы на семи магистралях областного центра. К процессу специалисты приступили еще зимой.
– Второй год мы согласуем планы ремонтных работ. Это позволяет заранее определить нуждающиеся в замене участки водопровода на улицах, вошедших в национальный проект, и произвести необходимый ремонт до начала укладки нового дорожного покрытия, – рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.
Масштабный ремонт проделан на улице Угличской. Здесь заменили более километра сетей холодного водоснабжения. Также большой объем работ выполнен на улице Республиканской и Красноперевальском переулке. На пересечении улицы Лескова и проспекта Фрунзе заменен один из самых крупных коллекторов города.
При реконструкции и ремонте участков водопровода специалисты применяют бестраншейные технологии прокладки труб. К примеру, на проспекте Дзержинского и улице Гагарина сети были заменены с помощью метода горизонтально-направленного бурения и «труба в трубу». Работы проводились без остановки движения транспорта и повреждения асфальтового покрытия.
– Ремонт на объектах, которые пролегают под проезжей частью, мы завершили, – рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин. – Таким образом, водоканал освободил улицы для строительно-дорожных служб.
Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение вероятности аварийных ситуаций на отремонтированных дорогах.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 15:30
38 просмотров
2019.07.15 Дмитрий Миронов: «За прошлый год товарооборот между нашим регионом и Молдовой увеличился на семь процентов»2019.07.15 Ярославская область готова поставлять в Молдову органическую продукцию2019.07.15 В Ярославской области впервые пройдет межрегиональный фестиваль музейных путешествий 2019.07.15 Участники фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России» проведут показательные выступления в Ростове и Переславле2019.07.15 Вероника Скворцова поддержала инициативу Дмитрия Миронова о строительстве в Ярославле нового корпуса областной детской больницы