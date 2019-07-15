​Ярославльводоканал заменил порядка шести километров водопроводных сетей на участках, которые будут отремонтированы в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Работы были организованы на семи магистралях областного центра. К процессу специалисты приступили еще зимой.



– Второй год мы согласуем планы ремонтных работ. Это позволяет заранее определить нуждающиеся в замене участки водопровода на улицах, вошедших в национальный проект, и произвести необходимый ремонт до начала укладки нового дорожного покрытия, – рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.



Масштабный ремонт проделан на улице Угличской. Здесь заменили более километра сетей холодного водоснабжения. Также большой объем работ выполнен на улице Республиканской и Красноперевальском переулке. На пересечении улицы Лескова и проспекта Фрунзе заменен один из самых крупных коллекторов города.



При реконструкции и ремонте участков водопровода специалисты применяют бестраншейные технологии прокладки труб. К примеру, на проспекте Дзержинского и улице Гагарина сети были заменены с помощью метода горизонтально-направленного бурения и «труба в трубу». Работы проводились без остановки движения транспорта и повреждения асфальтового покрытия.



– Ремонт на объектах, которые пролегают под проезжей частью, мы завершили, – рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин. – Таким образом, водоканал освободил улицы для строительно-дорожных служб.



Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение вероятности аварийных ситуаций на отремонтированных дорогах.