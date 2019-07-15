​15 июля губернатор Дмитрий Миронов и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посетили отделение эндоскопии областной клинической онкологической больницы. Здесь выполняется весь спектр диагностических, лечебных и оперативных вмешательств, ежегодно проводится порядка 11 тысяч исследований и 800 операций.



В отделении работают 11 врачей и восемь медицинских сестер. Все доктора прошли стажировку в Медицинском университете города Канадзава в Японии. В 2006 году по проекту Правительства области проведена полная реконструкция отделения. Оно оснащено инновационной японской эндоскопической техникой Олимпас в рамках федеральных программ по онкологии и модернизации здравоохранения. Все рабочие помещения соединены единым коридором для оперативного передвижения техники, персонала и пациентов.



– В Ярославской области очень хорошо развито направление эндоскопии, – отметила Вероника Скворцова. – Службой, которую мы сейчас увидели, можно гордиться, это высокий уровень не только для нашей страны, но и для любой страны мира. С появлением нового хирургического корпуса онкобольницы, капсулу в основание которого мы заложили сегодня, эндоскопическая служба, как и другие службы, получит развитие. Важно, чтобы вы работали во взаимодействии с врачами первичного звена, и еще здесь важна система внутреннего контроля качества. Она уже внедрена в вашем отделении. Необходимо, чтобы в будущем она работала во всех подразделениях онкологической службы. Тогда мы сможем сделать максимум при лечении пациентов.



Дмитрий Миронов и Вероника Скворцова пообщались с коллективом отделения. Врачи отметили, что пациенты, страдающие раком легких, раком молочной железы, меланомой кожи, полностью обеспечены инновационными лекарственными препаратами.



Губернатор сообщил, что в прошлом году для лечения людей со злокачественными новообразованиями за счет средств регионального бюджета было приобретено препаратов более чем на 700 миллионов рублей. Закупка профинансирована в рамках программы льготного лекарственного обеспечения, которая в этом году будет продолжена.



– В 2019 году для данной категории пациентов для проведения специфической терапии предусмотрены дополнительные средства. Кроме этого заложено финансирование на программу борьбы с колоректальным раком, будет обновлен парк эндоскопического оборудования в государственных медицинских организациях, – сказал Дмитрий Миронов.



Глава Минздрава РФ отметила активное участие региона в национальных проектах и федеральных программах, в частности, в проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». Вероника Скворцова подчеркнула, что Ярославская область может стать для других субъектов РФ примером в части эффективной реализации задач при помощи федеральных средств с подключением возможностей региона и использованием модели государственно-частного партнерства.