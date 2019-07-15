|15 июля губернатор Дмитрий Миронов рассказал министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой о необходимости строительства в Ярославле нового корпуса областной детской клинической больницы.
– В настоящее время несколько специализированных отделений для детей расположены в многопрофильных больницах, – отметил Дмитрий Миронов. – Это приводит к лишним транспортировкам пациентов. Лучше, чтобы все концентрировалось в едином учреждении, где ребятам окажут высококвалифицированную помощь с применением высокотехнологичного оборудования. При положительном решении мы готовы в ближайшее время совместно со специалистами Министерства здравоохранения начать детальную проработку этого вопроса.
Вероника Скворцова инициативу одобрила.
– Строительство детской областной больницы действительно очень важно, – сказала она. – Необходимо, чтобы развивалась медицинская высококвалифицированная профильная помощь детям. Здесь мы вас полностью поддерживаем.
Строительство корпуса областной детской клинической больницы на 200 круглосуточных коек позволит повысить качество и доступность специализированной, в том числе – высокотехнологичной медицинской помощи для юных жителей региона с хирургической и онкологической патологиями.
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вчера, 16:15
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