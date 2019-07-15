​С 18 по 21 июля в Ярославской области пройдет фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России». В его рамках показательные выступления состоятся в Ростове и Переславле-Залесском. Во время общего старта в небо одновременно поднимутся 15 аэростатов.



– Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» проходит в нашем регионе с 2002 года, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Это одно из самых зрелищных туристических событий. При этом гостям праздника предоставляется уникальная возможность не только полюбоваться зрелищным полетом воздушных шаров, но и самим подняться в небо, увидеть с высоты птичьего полета красоту древних городов Золотого кольца России.



В Переславле-Залесском состоятся наиболее яркие события праздника. 20 июля на территории курорта «Золотое кольцо» пройдет ночное шоу свечения аэростатов под музыкальное сопровождение классических композиций «Воздушная опера».



Организатор фестиваля – Федерация воздухоплавания Ярославской области. Ежегодно она собирает собирает на этот праздник пилотов из регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии и Германии.



Подробнее о мероприятии на сайте: https://fly-pz.ru/