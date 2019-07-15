​Осенью этого года в Ярославской области впервые пройдет межрегиональный фестиваль музейных путешествий «Музейный ретрит», организованный в рамках федерального проекта «Управление наследием: независимый сектор».



– Эксперты отмечают, что в нашем регионе более высокие, чем в среднем по России, динамика роста и объем независимого музейного сектора, – сказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – У нас более 150 негосударственных организаций, занимающихся музейной деятельностью. В прошлом году в Ярославской области было открыто шесть новых частных музеев, в текущем – уже десять. Это объясняет выбор региона в качестве площадки для пилотной реализации федерального проекта.



По итогам конкурсов для участия в фестивале отобраны 25 организаций, занимающихся частной музейной деятельностью. Среди них – музей фарфора имени В. Ю. Орлова, музей городского быта, музей «Авангард. Углич», музей-усадьба дворян Леонтьевых, музей старинных швейных машин, музей крестьянского дизайна «Конь в пальто», историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой, «Музей дыр и заплат», музей «Энергия мечты» и другие.



Мероприятия основной фестивальной программы пройдут в Ярославле, Гаврилов-Яме, Мышкине, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Рыбинске и Угличе в конце сентября – октябре.



– Основная цель фестиваля – представить независимые музеи области самостоятельным путешественникам из крупных городов, – отметила руководитель проекта, исполнительный директор Ассоциации менеджеров культуры Инна Прилежаева. – Программа «Музейного ретрита» подразумевает погружение в местную культуру, с которой туристов познакомят «проводники» из числа местных жителей. Их задачей станет показать гостям Ярославии заповедные уголки, неочевидные достопримечательности.



«Проводниками» могут стать краеведы, экскурсоводы и любители местной истории. У них появится возможность представить авторскую прогулку, которая станет «изюминкой» в профессиональном портфолио. Для участия в проекте необходимо прислать заявку до 31 июля.



C подробной информацией о проекте можно познакомиться на сайте amcult.ru.