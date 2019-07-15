​15 июля в Ярославле прошел круглый стол по вопросам сотрудничества между регионом и Молдовой. Участие в работе принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики в Российской Федерации Андрей Негуца.



– В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославская область может быть интересна для молдавской стороны органической продукцией, – сказал заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов. – Экспортный потенциал по пищевой продукции составляет до 250 миллионов штук яиц и до 50 тонн продуктов их глубокой переработки, 200 тонн органической продукции, 500 тонн молочной, 200 тонн мясной, около 1000 тонн кондитерских изделий и до 50 тонн пищевых концентратов в год.



Андрей Негуца подчеркнул, что в Республике создаются новые условия для взаимодействия с Россией. В частности, с января 2019 года РФ поддержала инициативу молдавской стороны и по пяти наиболее важным для молдавской стороны позициям установила нулевые таможенные пошлины. Это касается овощей, фруктов, консервов, вина и коньяка.



Посол пригласил представителей ярославских компаний на Молдавско-российский экономический форум, который состоится 20–21 сентября в Кишеневе, а также на фестиваль вина, проходящий в первые выходные октября.



Молдовским партнерам предложено принять участие в закупочных сессиях, которые традиционно проходят на ярославском стенде в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень». В частности, стороны обсудили возможность организации совместной презентации продукции «Вино и сыр». Кроме того, гостям рассказали о возможностях организации торговых мест на территории региона.



После заседания круглого стола Андрей Негуца и Валерий Холодов возложили цветы к памятнику маршалу, герою Советского Союза Федору Толбухину. В этом году отмечается 125-летие со дня его рождения.