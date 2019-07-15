​15 июля губернатор Дмитрий Миронов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Российской Федерации Андреем Негуцей, прибывшим в регион с рабочим визитом. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества. Участие в мероприятии также приняли заместители председателя Правительства области Валерий Холодов и Максим Авдеев.



– В минувшем году товарооборот Ярославской области с республикой увеличился почти на 7% и составил около шести миллионов долларов США, – отметил Дмитрий Миронов. – При этом экспорт значительно преобладает над импортом, что говорит о серьезных резервах в развитии нашего экономического взаимодействия. Знаю, что предприятия региона заинтересованы в расширении ассортимента поставляемой продукции, и Правительство области готово оказать содействие в налаживании таких связей.



Ярославская область экспортирует в республику преимущественно продукцию химической промышленности. Так, АО «Ярославль-Резинотехника» поставляет в Молдову приводные и вентиляторные ремни, прорезиненные ткани. Кроме того, ПАО «Автодизель» в рамках действующих контрактов, через собственных дилеров поставляет двигатели и запасные части к ним, АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» – топливную аппаратуру.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что регион ориентирован на расширение партнерских связей с Молдовой, причем не только в направлении увеличения экспорта и импорта, но и в таких сферах, как туризм и образование.



– Потенциал большой, – сказал Андрей Негуца. – Необходимо организовать встречи с представителями турсферы, торговые сессии, подумать об увеличении обмена студентами, культурного взаимодействия.