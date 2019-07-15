​В дни ХIV международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», проходившего в городах Ярославской области с 7 по 13 июля, было показано 30 фильмов из 23 стран.



– Зрители увидели премьеры лучшего мирового кино для семейного и детского просмотра, – сказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Важно, что мероприятия прошли не только в Ярославле, но и в малых городах области. Творческие встречи в Данилове, Мышкине, Угличе, Тутаеве, Пошехонье, Некрасовском, Гаврилов-Яме провели народные артисты РФ Станислав Любшин, Юрий Чернов и другие.



Участниками программы стали представители киноиндустрии из США, Ирана, Великобритании, Казахстана, Нидерландов, Исландии, Израиля, Швейцарии, Индии и других стран. Все конкурсные показы, проходившие в зале «Киномакс», рассчитанном на 300 мест, прошли при полном аншлаге.



В конкурсе полнометражных художественных и анимационных фильмов для детей и юношества в номинации «Лучший фильм» детского конкурса победил российский фильм режиссера Виктории Фанасютиной «Солдатик». Сыгравший в этой картине главную роль актер Андрей Андреев получил победу в номинации «Лучшая детская роль».



В основной конкурсной программе Гран-при получила картина из Израиля – «Шнурки», режиссер Якоб Голдвассер. Сразу в трех номинациях отмечена биографическая драма «Маленький секрет», производство Бразилия и Новая Зеландия, режиссер Дэвид Шурманн. За лучшую операторскую работу в этом фильме награжден Инто Брионес. II Специальный приз жюри за выдающееся исполнение женской роли второго плана получила актриса Финола Флэнаган.



В рамках деловой программы кинофестиваля состоялось семь лекций, пять мастер-классов и тренингов, были организованы две игровые территории и два обучающих экспресс-курса. В работе научно-практической конференции «Семья и культура в цифровой реальности» приняли участие эксперты высочайшего класса из мира науки, психологии, педагогики, публицистики – Татьяна Черниговская, Василий Ирзабеков, Андрей Валявский. Слушателями могли стать все желающие.



В дни фестиваля прошел I Всероссийский слет детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, собравший в Ярославле 300 ребят от 12 до 18 лет из 76 регионов страны. Для участников были организованы мастер-классы по сценарному и актерскому мастерству, режиссуре, умному безопасному блогингу и созданию положительного контента в соцсетях.



– Третий год подряд кинофестиваль проходит в Ярославской области, – отметил президент международного кинофестиваля «В кругу семьи» Александр Ковтунец. – На всех мероприятиях – просто невероятная активность зрителей! Это доказывает, что то, что мы делаем, волнует людей и есть потребность общества в качественном киноконтенте, интернет-контенте, лекциях и мастер-классах. В следующем году – в 15-летие кинофестиваля, мы будем рады вернуться в Ярославль и отпраздновать этот юбилей вместе!



Мероприятия программы посетили звезды театра и кино Кристина Асмус, Александр Робак, Анна Ардова, Павел Трубинер, Екатерина Шпица, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, народный артист РФ Сергей Шакуров и другие. На открытии хедлайнерами выступили группа «Сплин», Юля Савичева и Максим Леонидов.



Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» проходил при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры России, Правительства Ярославской области и мэрии Ярославля.